Striscia la Notizia inchioda Signorini: monta il caso febbre al GF Vip

Scoppia un caso intorno ad Alfonso Signorini, che al Grande Fratello Vip 6 ha dichiarato di avere la febbre a 38. Ebbene, se così fosse, il padrone di casa ha decisamente violato il protocollo che serve a contenere la pandemia del Covid-19. Cos’è successo? A montare il caso ci pensa Striscia la Notizia, nel corso dell’appuntamento che va in onda nell’access prime time di oggi. Il tg satirico di Canale 5 manda in onda la clip di una piccolissima parte della puntata del reality show trasmessa nella prima serata di venerdì 22 ottobre.

Lo stesso Signorini ha annunciato, parlando con il pubblico a casa e con le sue due opinioniste (Adriana Volpe e Sonia Bruganelli), di avere la febbre alta. “Sto facendo il programma con 38 di febbre stasera”, queste le parole pronunciate da Alfonso mentre conduce la dodicesima puntata. Come fa notare Vanessa Incontrada, il padrone di casa non avrebbe dunque seguito le regole. Nella clip, usando la classica ironia che contraddistingue il programma, Alessandro Siani spiega nel dettaglio ciò che ormai è noto a tutti: non è possibile entrare, negli studi televisivi e in qualunque luogo di lavoro, se si ha più di 37 e mezzo di febbre.

Qualora la temperatura corporea superi questo dato, è necessario tornare nella propria abitazione. Questo è il protocollo Covid-19 che va rispettato e che fa parte dell’ordinanza 546 del 13 maggio 2020. Questa prevede “obbligo rilevazione temperatura sui luoghi di lavoro”. Il fatto che lo stesso Signorini abbia dichiarato di avere la febbre toglie il dubbio che ciò possa essere vero oppure no.

“L’ha dichiarato lui stesso vantandosene”, fa notare Siani a Striscia la Notizia. Quale spiegazione darà Alfonso ai telespettatori? Probabile che non dirà nulla sul caso, ma potrebbe sorgere dei problemi in casa Mediaset. In questo periodo, le polemiche si fanno sempre più forti quando si parla di regole legate ai protocolli da seguire per contenere la pandemia del Covid-19.

Solo in questi giorni si sta discutendo del caso Mietta a Ballando con le Stelle. Proprio oggi Milly Carlucci ha deciso di parlare e di dire la sua su quanto sta attualmente accadendo al suo programma. Dovrà fare lo stesso Alfonso al GF Vip 6? Sicuramente, dopo la clip di Striscia, si accenderanno non poche polemiche!