Alfonso Signorini ha promesso una dodicesima puntata del GF Vip 6 con i botti appena è entrato in studio stasera. Avrà mantenuto la promessa? Ognuno si farà la propria idea dopo aver letto il riassunto di venerdì 22 ottobre 2021. Il primo argomento della serata è stato lo scontro tra Carmen Russo e Katia Ricciarelli. Le due si sono chiarite e riappacificate in settimana, ma stasera hanno spiegato i loro stati d’animo della scorsa puntata che le ha portate a un fortissimo scontro. La Ricciarelli ha anche chiesto scusa per i toni usati. Carmen ha sottolineato che non voleva ferire Katia dicendo di avere una vita e una famiglia fuori, una frase soltanto riferita a sé stessa. In ogni caso ha chiesto di nuovo scusa se è stata recepita in maniera diversa.

Stasera Signorini ha subito salvato una delle concorrenti al televoto, dopo averlo chiuso: Miriana Trevisan. Per l’eliminato del 22 ottobre 2021 il pubblico ha aspettato un po’. Anche stasera Soleil Sorge è finita al centro dell’attenzione per gli scontri avuti in questi giorni, con le solite accuse che sono volate da una parte e dall’altra. Francesca Cipriani ha ricevuto una inaspettata (o forse no?) sorpresa: l’ingresso del fidanzato Alessandro, che trascorrerà qualche giorno nella Casa. Non si sa quanto tempo rimarrà, si vedrà col passare dei giorni cosa succederà.

Non poteva mancare lo spazio dedicato a Miriana Trevisan e Nicola Pisu stasera. Alfonso ha prima affrontato con loro i passi avanti, e indietro, fatti negli ultimi giorni: Nicola ha confermato il suo interesse, Miriana ci va con i piedi di piombo. Doppio piombo. Poi la Trevisan ha scoperto cosa pensano Patrizia Mirigliani e lo staff di Nicola di questa conoscenza e aveva il magone, ma è riuscita a trattenere le lacrime. C’è stata una sorpresa per Soleil: ha incontrato sua mamma Wendy.

L’eliminato della dodicesima puntata del GF Vip 6 è Raffaella Fico. Queste le percentuali del televoto: Miriana 43%, Carmen 34%, Raffaella 23%. Anche stasera le nomination hanno salvato gli uomini: sono tutti immuni. Gli autori hanno deciso di bilanciare uomini e donne nella Casa dopo e prime eliminazioni tutte maschili. Ci sono state anche donne immuni: Miriana e Katia sono state le preferite della Casa. Le opinioniste invece hanno reso immune Manila Nazzaro.

Le nominate di stasera sono Carmen, Ainett, Soleil. Non sarà un televoto con eliminazione, ma lunedì prossimo la concorrente più votata riceverà l’immunità e condannerà una delle altre nuovamente al televoto. Si è accesa una nuova scintilla nel gioco delle carte tra Carmen e Ainett: quest’ultima ha accusato l’altra di non nominare Soleil perché le conviene, dal suo punto di vista. Anche Jo non ha preso bene la nomination della Ricciarelli. Gli scontri si sono accesi a ogni carta girata, in realtà: le donne sono decisamente in guerra. Queste le nomination concorrente per concorrente: