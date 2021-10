GF Vip, Miriana e Nicola rispondono alla Mirigliani: magone per la Trevisan

Alfonso Signorini ha mostrato alla showgirl gli attacchi arrivati in settimana dallo staff e dalla madre di Pisu, Adriana Volpe non ci sta

Per Miriana Trevisan è arrivato il momento che sospettava sarebbe arrivato. Al Grande Fratello Vip 6 si è avvicinata molto da qualche giorno a Nicola Pisu, ma per lei è ancora una conoscenza. Lui si è detto già innamorato, non nasconde di aver perso la testa, però Miriana preferisce temporeggiare. Non è ancora sicura di questa possibile relazione, vuole prima conoscerlo meglio. Questo suo prendere tempo per qualcuno è strano, come se non fosse possibile voler conoscere una persona e non perdere subito la testa. Tra le persone che non sono convinte di questa vicinanza c’è Patrizia Mirigliani, la mamma di Nicola.

In settimana è arrivato un duro attacco alla Trevisan da Patrizia e dallo staff di Pisu. Stasera Signorini ha messo al corrente i diretti interessati di ciò che sta succedendo fuori e Miriana non l’ha presa benissimo. O meglio, ha provato a replicare in modo sportivo all’attacco ricevuto, però era evidente che sia stata ferita dalle parole lette. Non tanto dal “non farti prendere in giro” di mamma Patrizia quanto dall’essere paragonata alla strega Amelia dello staff Instagram di Nicola. Quando Signorini ha mostrato il post di mamma Mirigliani la prima a capire l’acronimo è stata proprio Miriana. Nicola Pisu non è certo che voglia dire “non farti prendere in giro”, ma in tal caso risponderebbe così:

“Ammesso che voglia dire questo, io cerco sempre di vedere il buono. Io non mi sento preso in giro comunque, questo lo dico. Sono un uomo adulto, posso scegliere con chi stare. Lei è sempre stata molto protettiva, non lo fa a posta”

Miriana nel frattempo ha sottolineato che Nicola è un uomo adulto e può fare le sue scelte. Poi però ha provato a comprendere Patrizia Mirigliani: “Io la capisco molto bene, da madre. Non ci sono rimasta male”. In realtà i suoi occhi sono diventati lucidi, non ci sono state lacrime ma erano comunque lucidi rispetto a prima. La vera batosta è arrivata con l’altro post, quello del profilo di Nicola.

Pisu ha spiegato che chi gestisce il suo profilo adesso è una ragazza che lavora con la squadra di Miss Italia, quindi conosce mamma Patrizia. Secondo Alfonso potrebbe esserci proprio lo zampino della Mirigliani anche in questo secondo post, ma Pisu non è dello stesso avviso. In questo secondo post, Miriana Trevisan è stata paragonata a una strega. Era pronta a delle critiche, ma mentre rispondeva la sua voce a un certo punto si è rotta per il magone:

“Non so cosa dire. Sapevo che mi sarei dovuta prendere delle responsabilità perché mi piace un ragazzo più giovane. Ho detto vedrete che toccheranno me e non lui. Mi disturbano, per questo ho preso certe distanze. Immaginavo potesse succedere”

Nicola ha rivendicato il suo essere ormai uomo e dover decidere per sé, senza l’intervento della madre. “Tua madre non ti considera un uomo se parla così”, ha subito ribattuto la Trevisan. Anche le opinioniste non hanno molto apprezzato questa intromissione di Patrizia Mirigliani, in verità. Soprattutto Adriana Volpe, che ha commentato così:

“L’intromissione della mamma di Nicola mi sembra molto pesante. Si stanno comportando bene, è iniziato tutto in punta di piedi. Lui fa un corteggiamento delicato, lei sta prendendo tempo. Questa mi è sembrata veramente un po’ pesante, mi dispiace”

Per Sonia Bruganelli, invece, la mamma di Nicola è intervenuta in questo modo perché al momento ha come obiettivo quello di vedere suo figlio raggiungere la sua serenità. Tuttavia è d’accordo con Miriana sul fatto che la Mirigliani debba lasciare che il figlio faccia le sue scelte. Miriana Trevisan prenderà le distanze da Nicola Pisu dopo queste novità? Lei non ha nascosto di esserne rimasta disturbata…