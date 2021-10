Ballando con le Stelle, caso Mietta: ora parla finalmente Milly Carlucci

Ormai non si parla d’altro: Mietta, attuale concorrente di Ballando con le Stelle, è risultata positiva al Covid-19. Ma non è questo il motivo per cui si è acceso il caos. Il tutto riguarda la vaccinazione, non avvenuta. Si è espresso chiunque, anche volti della politica e immunologi, e ora a parlare ci pensa Milly Carlucci. La padrona di casa decide di fare chiarezza su ciò che accade all’interno del suo programma, parlando di Green Pass e e privacy. Non solo, smentisce le ultime notizie su Memo Remigi. Il suo nuovo messaggio arriva proprio in questi minuti su Twitter, attraverso un video.

Innanzitutto, la celebre conduttrice ci tiene a dire grazie a tutti coloro che seguono con simpatia il suo talent show di Rai 1. Vorrebbe, però, oggi fare il punto della situazione. Ed ecco che entra nel dettaglio, facendo presente che all’ingresso tutti esibiscono il Green Pass e hanno la misurazione della temperatura. Oltre ciò, per assicurare un ambiente sicuro, ognuno di loro esegue il tampone rapido due volte a settimana.

“A questo punto, se tutti abbiamo il Green Pass siamo a posto secondo la legge attuale. Non è possibile per motivi di privacy indagare sull’origine del Green Pass che può nascere da vaccinazione, guarigione o tampone”

Con questo, la Carlucci precisa che non è possibile sapere chi, tra i concorrenti, è vaccinato e chi no. Sempre, chiaramente, per rispettare la privacy. Milly parla così di Mietta, ribadendo che è positiva. Inoltre, afferma che la cantante si trova attualmente a casa e che si sta attendendo che si negativizzi. Conferma che Maykel Fonts “sta bene” ed è negativo al tampone. Sebbene non sia positivo, il ballerino deve comunque rispettare “i termini di legge per il suo rientro al lavoro”.

Per quanto riguarda Memo Remigi, Milly Carlucci vuole assolutamente smentire le ultime news: “Sono circolate notizie totalmente false”. La conduttrice spiega che il cantante ha avuto “un incontro fugace con una persona che lo ha incluso nel tracciamento”. Sia il tampone rapido che quello molecolare sono risultati negativi. Inoltre, sta bene e si sta solo attendendo di capire come e quando avrà modo di tornare in gioco.

Com’è nato il caso Mietta a Ballando con le Stelle

La vicenda legata alla cantante sul vaccino ha scatenato davvero tantissime polemiche. Solo di recente ha scelto di parlare il virologo Roberto Burioni. Ma il tutto ha preso inizio nel corso della puntata di Ballando andata in onda nella prima serata di sabato 23 ottobre. Qui, proprio la cantante, ha rivelato di essere risultata positiva al Covid-19. Selvaggia Lucarelli ha dato inizio alla polemica, chiedendo alla concorrente se fosse appunto vaccinata. Inizialmente, la diretta interessata si è rifiutata di dare una risposta, per poi ammettere di non averlo fatto.