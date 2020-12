Striscia la notizia, Bélen Rodriguez riceve il 29° Tapiro d’oro: ecco il motivo

Belén Rodriguez è stata nuovamente attapirata. A consegnarle il suo 29° Tapiro d’oro, stavolta in versione totalmente natalizia, è Valerio Staffelli, come di consueto. Un premio da Guinness dato che la showgirl argentina è stata più volte attapirata dal 2008 ad oggi. In più è in cima alla classifica di coloro che hanno ricevuto più Tapiri. Al secondo posto vi è Rosario Fiorello, attapirato 25 volte e al terzo, Antonio Cassano, che lo ha ricevuto per 15 volte.

Durante la consegna del Tapiro d’oro la Rodriguez ne ha approfittato per dire la propria in merito all’episodio che l’ha portata a ricevere la nuova visita di Valerio Staffelli. Infatti, qualche settimana fa la conduttrice di Tu sì que vales aveva reagito nervosamente nei confronti di alcuni paparazzi che avevano disturbato uno dei pochi momenti di tranquillità in compagnia del fidanzato Antonino Spinalbese.

I due erano stati sopresi insieme al bar nel centro di Roma ma, da quanto aveva riportato il settimanale Oggi, sembrava che tra i due l’aria fosse un po’ tesa. A quel punto Belén, notando i fotografi, aveva deciso di avvertire degli agenti che passavano di lì per lamentarsi di quanto stava accadendo.

A tal merito la Rodriguez ha spiegato bene la vicenda a Valerio Staffelli:

“C’è gente educata e gente molto maleducata. Comunque non ho chiamato i Carabinieri: stavano passando di lì. Io li ho fermati e poi il fotografo ha avuto un lunghissimo battibecco con loro.”

Dopo aver chiuso definitivamente la storia con Stefano De Martino, con cui ci aveva riprovato qualche mese fa anche per il bene del figlio Santiago, Belén è ora sentimentalmente legata ad Antonino Spinalbese. I due attualmente si stanno godendo le vacanze natalizie sulla neve con il fratello e la sorella della showgirl e i rispettivi partner.

Durante la consegna del Tapiro d’oro la Rodriguez ha detto qualche parola in più anche sulla sua situazione sentimentale, ha quindi dichiarato:

“La vita è lunga. Succede che una persona abbia più di un fidanzato… Mia madre ha avuto un solo uomo in tutta la sua vita ma non è il mio caso.”

Qualche settimana fa, in seguito al fatto che l’ha portata ad essere nuovamente attapirata, circolavano voci su una presunta instabilità sentimentale alle porte tra la showgirl argentina e Antonino Spinalbese. Tuttavia sembra proprio che tra i due sia tornato il sereno. Infatti recentemente la Rodriguez ha postato delle foto sul suo profilo Instagram in cui la coppia si mostrava in atteggiamenti affettuosi. Anche se qualche nube si fosse stagliata all’orizzonte della loro relazione, sembra che tra i due ora sia pace fatta.