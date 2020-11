Belen Rodriguez a cuore aperto dopo Tu Si Que Vales: parla la modella

By

Poche ore fa si è conclusa l’edizione 2020 di Tu Si Que Vales, programma apprezzatissimo di Canale 5. Tra i protagonisti dello show, che alla giura e alla conduzione presenta una parata di stelle della tv, c’è anche Belen Rodriguez. L’argentina, dopo la finalissima, in cui ha trionfato il mago Andrea Paris grazie a un numero di alta scuola con le carte che ha convinto pubblico e giudici, si è sbottonata, scrivendo un lungo post di ringraziamento a svariate personalità che hanno contribuito a rendere la trasmissione un successo. Parole intense e profonde anche per i suoi familiari.

Prima di tutto la modella sudamericana ha sottolineato i numeri monster fatti registrare da Tu Si Que Vales durante l’ultimo atto andato in onda il 28 novembre 2020. Il talent ha raccolto innanzi al piccolo schermo oltre sei milioni di persone, facendo schizzare lo share al 33.1%, di fatto ‘ammazzando’ la concorrenza di Rai Uno che ha chiuso con un poco esaltante 8.5%, ovvero 2.191.000 di spettatori che hanno seguito il tributo a Maradona ‘AD10S Diego’.

Belen ha quindi riservato un “enorme grazie” ai colleghi di bancone, rispettivamente Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, definite come due “persone meravigliose” con le quali condividere il palco. “Un immenso grazie ai giudici”, ha proseguito l’ex di Stefano De Martino, che ha poi rimarcato che lavorare con professionisti del calibro di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli è una fortuna che “in pochi hanno, perché ogni volta ti insegnano questo mestiere”. “Io posso imparare da privilegiata”, ha aggiunto.

Belen Rodriguez e l’importanza della famiglia nella sua carriera professionale

Dunque sono giunti i complimenti e i ringraziamenti per tutto lo staff ‘invisibile’ che opera nel dietro le quinte del programma. Spazio poi al miele rivolto ai suoi affetti più stretti, vale a dire il suo staff personale. “Siete il mio equilibrio e la mia forza ogni volta che arrivo nel mio camerino”, ha precisato l’argentina che si è poi rivolta in particolare a Barbara cioè la donna che si cela dietro ai “testi bellissimi” pronunciati dalla stessa Belen in trasmissione. “Anche perché con il mio argentino faccio solo pasticci!”, ha chiosato con autoironia.

Infine il grazie più sentito, quello riservato alla famiglia, da sempre il perno della vita della Rodriguez che, come è noto, con la sorella Cecilia, il fratello Jeremias, il figlio Santiago e con mamma Veronica e papà Gustavo ha un legame strettissimo, viscerale: “Senza di voi non sarei chi sono, grazie per darmi ogni giorno amore senza misure, mi fate sentire la donna più appagata del mondo!”