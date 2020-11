De Martino di nuovo in dolce compagnia: cosa c’è dietro le foto, il gossip

Per chi batte il cuore di Stefano De Martino? Il conduttore di Made in Sud, ex allievo di Amici di Maria De Filippi nonché danzatore professionista, continua a professarsi single. Tuttavia da qualche settimana pare che si stia frequentando con una top model, Mariacarla Boscono. Prima è stato pizzicato dal magazine Chi (di ritorno da un romantico week-end in un resort in Trentino Alto Adige), poi, di recente, dal settimanale Vero che ha nuovamente sorpreso i due.

Insomma, il 31enne campano e l’ex fidanzata di Ghali ci stanno andando con i piedi di piombo ma sembra che gli incontri non abbiamo assolutamente avuto fine. C’è anche un’altra questione che ha tenuto banco sul napoletano: possibile che i paparazzi lo tengano così tanto monitorato da ‘beccarlo’ spesso?

Sulla questione paparazzate, recentemente, ha detto la sua un esperto del mestiere. Cioè Fabrizio Corona. Intervistato da Vanity Fair, l’ex di Nina Moric ha dichiarato in modo tanto stringato quanto schietto che Stefano De Martino chiamerebbe i fotografi per organizzare gli scoop. Il danzatore, da sempre taciturno sul chiacchiericcio sul suo conto, ha preferito non commentare le parole di Corona.

Dall’altro lato quest’ultimo, raggiunto ieri da Mowmag, ha detto di pensare che il 31enne sia “un bravo ragazzo”. Fatto sta che ormai la pulce ormai è stata messa nell’orecchio: De Martino chiama i fotografi o sono questi che lo braccano senza sosta? Chissà, il mistero rimane tale per il momento…

Chi è Mariacarla Boscono, la super top model paparazzata di Stefano De Martino

Mariacarla Boscono è una top model e attrice. Classe 1980, sta ottenendo successo anche sui social, in particolare su Instagram. Capelli scuri, occhi neri e viso angelico, ha lavorato con parecchi brand di lusso, tra i quali Prada, Louis Vuitton, Burberry e Balenciaga.

Per quel che riguarda la sua crescita, l’infanzia l’ha passata tra gli Stati Uniti d’America e il Kenya. Rientrata in Italia Mariacarla è stata notata fin da giovanissima dal settore della moda. Infatti a a soli 16 anni ha cominciato a muovere i primi passi nell’ambito. Da allora non si è mai fermata, divenendo testimonial di svariate campagne pubblicitarie di marchi big.