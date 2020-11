Gli ascolti tv di sabato 28 novembre 2020 non solo hanno assegnato la vittoria schiacciante della prima serata a Canale 5, ma hanno anche segnato una chiusura col botto per Tu sì que vales! Che il programma con Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli in giuria fosse una garanzia era fuori discussione, ma forse qualcuno non si aspettava questi numeri. Ieri sera infatti la finale dell’edizione 2020 è stata seguita da 6.165.000 spettatori pari al 33.1% di share.

Lo scorso anno invece la finale era stata seguita da poco più di cinque milioni di telespettatori con uno share del 31.3%. Insomma, Tu sì que vales si è confermato anche quest’anno una macchina da guerra. Ballando con le stelle, con cui si è scontrato fino a sabato scorso, si è difeso e ha raggiunto degli ottimi risultati, ma non ha mai dato realmente del filo da torcere a Tu sì que vales. Qui di seguito si possono leggere tutti gli ascolti tv del 28 novembre 2020 relativi alla prima serata:

Rai Uno – AD10S Diego: 2.191.000 di spettatori e l’8.5% di share;

Canale 5 – Tu sì que vales: 6.165.000 di spettatori e il 33.1% di share;

Rai Due – S.W.A.T.: 1.291.000 di spettatori e il 4.6% di share; Criminal Minds: 1.264.000 di spettatori e il 4.6% di share;

Rai Tre – Sapiens – Un Solo Pianeta: 1.528.000 di spettatori e il 6.6% di share;

Rete 4 – The Bourne Legacy: 931.000 spettatori e il 3.8% di share;

Italia 1 – La Bella e la Bestia: 1.564.000 di spettatori e il 6% di share;

La7 – Un Colpo Perfetto: 676.000 spettatori e il 2.6% di share;

TV8 – Un Natale da Favola: 486.000 spettatori e l’1.8% di share;

Nove – Tutta la Verità: 505.000 spettatori e il 2.1% di share.

Terminata la prima serata, ecco i dati relativi al pomeriggio e al preserale: