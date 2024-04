Striscia-Fagnani: Ordine dei Giornalisti si schiera. Ecco la decisione

Con un articolo sul suo sito, Striscia la Notizia anticipa il nuovo servizio sul Caso Fagnani. Stavolta è Pinuccio a prendere in mano la questione. Al microfono dell’inviato parla Guido D’Ubaldo – il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio – e sentenzia sul comportamento attuato dalla presentatrice di Belve. Vediamo cosa ha detto.

Continua la faida tra Francesca Fagnani e il tg satirico di Antonio Ricci. Dopo il primo servizio che lanciava la notizia, altri approfondimenti e la conseguente replica della diretta interessata, ora Striscia fa la cosa giusta e interpella direttamente l’Ordine dei Giornalisti.

Durante il servizio, che andrà in onda integralmente nella puntata di stasera di Striscia la Notizia, Pinuccio intervista Guido D’Ubaldo. Secondo quanto anticipato sul sito web del tg satirico, il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio si è pronunciato sul caso, schierandosi definitivamente contro la giornalista romana.

Le dichiarazioni dell’Ordine dei Giornalisti

Durante l’intervista, D’Ubaldo ha condannato il comportamento di Francesca Fagnani che – lo ricordiamo – avrebbe fatto pubblicità ad un brand di gioielli indossandoli durante una puntata di Belve. Leggendo ciò che è stato riportato, il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio non ha esitato a condannare quanto attuato dalla conduttrice. Ha dichiarato:

C’è una violazione dell’articolo 10 del Testo unico dei doveri del giornalista che vieta ai giornalisti di prestare nome, voce e immagine per iniziative pubblicitarie.

Continuando, D’Ubaldi ha aggiunto di aver già mosso delle azioni nei confronti della Fagnani, segnalandola al Collegio di Disciplina. Il Presidente ha poi spiegato che non è la prima volta che si verifica una situazione del genere con una giornalista professionista. Già in passato infatti, un caso simile aveva avuto come protagonista Lilli Gruber. Stavolta però, specifica D’Ubladi, ci sarebbe l’aggravante della video-intervista rilasciata a Vanity Fair, dove Francesca non fa mistero della sua collaborazione con il brand di gioielli. Le parole del Presidente:

Siamo davanti a un caso analogo a quello che si è verificato lo scorso anno con una collega iscritta al nostro ordine. In quel caso il collegio di disciplina la sanzionò con un avvertimento. In questa situazione in più c’è un’intervista della collega in cui ammette di indossare degli orecchini riconducibili a un marchio.

In più, Guido D’Ubaldo ha commentato quanto dichiarato dalla giornalista proprio ai microfoni di Striscia. La Fagnani infatti, raggiunta da Rajae Bezzaz, aveva spiegato di non trovare strano il ricevere, indossare in tv e poi restituire dei gioielli costosi. Il Presidente specifica che, anche in questo caso, si tratta comunque di una forma di pubblicità e che dunque non è concessa ai giornalisti:

Dobbiamo cercare di essere credibili e rispettare il codice dei giornalisti. Spero che non dia un messaggio sbagliato, perché abbiamo sanzionato dei giovani colleghi che attraverso i propri profili social avevano fatto pubblicità come influencer

Infine, D’Ubaldi ha invitato la Fagnani a segnalare all’Ordine altri professionisti che svolgono attività di promozione simili a quella scovata da Striscia. La dichiarazione del Presidente arriva a seguito di quanto sostenuto dalla stessa giornalista, che aveva svelato di conoscere molti colleghi “contrattualizzati con i brand“.