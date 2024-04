Fagnani a Belve con 110mila euro di gioielli: Striscia incendia il caso

Striscia la Notizia punge Francesca Fagnani sui preziosissimi gioielli spesso indossati durante le sue iconiche interviste a Belve. Il Tg satirico di Antonio Ricci ha confezionato un servizio ad hoc sulla questione, spiegando che il collier con catena brillante e un dettaglio floreale della conduttrice ha un prezzo pari a 27.380 euro. Ancor più incredibile la cifra del girocollo con diamanti, che la si può acquistare sborsando 67.600 euro. Tali chicche sono state abbinate dalla giornalista a un paio di anelli, sempre con dettagli floreali. Totale dell”equipaggiamento’ 110.000 euro.

A snocciolare il servizio di Striscia è stata la voce di Gerry Scotti. Nel filmato, il Tg satirico specifica che la sfoggio di preziosissimi oggetti da parte di Francesca Fagnani non è una novità. Già a Sanremo 2023 ha indossato pezzi della stessa maison di gioielli, come tra l’altro segnalato in un apposito comunicato stampa dalla stesso negozio. Striscia ha anche voluto sottolineare che lo sfolgorio di monili del medesimo brand si è ripetuto sulle copertine di due note riviste. quando cioè la giornalista è stata intervistata da Vanity Fair nel maggio 2023 e da Oggi nel marzo 2024.

Striscia chiude con i seguenti quesiti: “Sarà deontologicamente corretta questa esibizione di ornamenti griffati? Cosa ne penserà il compagno di Fagnani, Enrico Mentana, di questa commistione tra giornalismo e pubblicità? Resta da capire se tutto questo sfolgorio arricchisca le tasche della Rai o di Chicco”.

Striscia la Notizia travolta dalle critiche per il servizio su Francesca Fagnani

Il servizio è stato spalmato dal programma di Antonio Ricci anche sui social. Come è stato commentato dagli utenti? Non bene, anzi Striscia è stata raggiunta da una raffica di critiche. Quasi tutti coloro che hanno visionato il filmato sui gioielli della Fagnani si sono infatti scagliati contro la trasmissione di Canale Cinque. Centina le reazioni avvelenate contro il Tg satirico: c’è chi ha parlato di “invidia”, chi ha invitato “Striscia a occuparsi di cose più gravi”, chi ha sottolineato che la Fagnani “non ha fatto altro che indossare gioielli come altre sue colleghe”, chi ha consigliato a Striscia di fare il medesimo “approfondimento sulla sua stessa conduttrice Michelle Hunziker”. E ancora c’è chi ha gridato a una “strategia miserabile” per attaccare la concorrenza Rai e chi ha ritenuto persino “inutile” il servizio.

La carta dei doveri del giornalista

C’è però da dire che il tema sollevato da Striscia non è del tutto campato in aria. Chi è iscritto all’ordine dei giornalisti deve rispettare la Carta dei Doveri del Giornalista che, a proposito di sponsorizzazioni, così recita: “Non è permesso prestare il nome, la voce, l’immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela dell’autonomia professionale”. Resta quindi da capire se i gioielli indossati dalla Fagnani siano stati da lei comprati (in questo caso non ci sarebbe alcuna sponsorizzazione) oppure se la conduttrice sia testimonial dell’azienda (in questo caso qualcosina da approfondire ci sarebbe).