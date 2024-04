Belve, la Fagnani rifiuta il generale Vannacci. L’indiscrezione

Secondo un’indiscrezione lanciata da Dagospia sembra che Francesca Fagnani abbia risposto con un no categorico alla possibilità di intervistare il generale Roberto Vannacci.

Mancano le ultime due puntate di Belve, che andranno in onda rispettivamente il 23 e 30 aprile. Dopodiché le sorti del programma sono incerte ed il passaggio a Discovery della conduttrice sempre più plausibile. Lei non ha mai negato di ricevere determinate pressioni e il caso più eclatante è stato l’anno scorso con Fedez. Quando lei lo aveva invitato in trasmissione ed i vertici si sono opposti. Cosa che non le è mai andata giù.

Secondo Dagospia sembra che alla Fagnani sia stato chiesto di intervistare il generale Vannacci. Un modo anche per ripulirgli l’immagine dopo gli ultimi episodi accaduti. Le prime richieste sembra che ci siano state in concomitanza con l’intervista di Carla Bruni, poiché i due, da piccoli, andavano a scuola insieme. Tramite amici di destra il generale ha fatto sapere di voler essere intervistato dalla belva Fagnani che però pare che abbia risposto con un “no grazie“.

Che la conduttrice non abbia grande ammirazione per lui è cosa nota. Al di là delle divergenze di pensiero, anche quando nell’intervista alla Bruni è venuto fuori il suo nome, la Fagnani ha preferito non parlare troppo di lui. Ciò però testimonierebbe come ancora ci siano forti pressioni anche su questo programma. E inoltre giustificherebbe ancora di più la volontà da parte della conduttrice di voler lasciare la rete.

Belve: come sta andando questa edizione

Il 2 aprile è iniziata una nuova edizione di Belve che accompagnerà i telespettatori per tutto il mese. Nella prima puntata sono stati intervistati: Carla Bruni, Loredana Berté e Matteo Salvini. Mentre ella seconda c’è stata l’attesissima intervista di Fedez e a seguire quelle di Alessandro Borghi e Francesca Cipriani. Nella terza gli ospiti sono stati Simona Ventura, Marcella Bella e Ilenia Pastorelli.

Per quanto riguarda la puntata che andrà in onda martedì 23 aprile è stata anticipata la presenza di Mara Maionchi e Margherita Buy, sul terzo ospite ancora non si sa nulla.

Questa edizione viene seguita con grande attenzione e coinvolgimento da parte dei telespettatori. Belve in poco tempo è diventato un programma cha dà certezze in termini di ascolti. Dunque la Rai se lo lascerà scappare difficilmente.