Striscia, Corona furioso per il Tapiro d’Oro a Belen: “Violenza pura”

Dopo la consegna del Tapiro d’Oro a Belen Rodriguez, l’ex Re dei Paparazzi nonché ex compagno della showgirl argentina, ha voluto esprimere la sua opinione, condannando duramente le scelta del noto TG satirico di effettuare la consegna in un periodo indubbiamente delicato per la conduttrice e tutta la sua famiglia.

Le parole di Fabrizio Corona

L’ex Re dei Paparazzi non le ha mandate a dire e con una breve ma incisiva story pubblicata sul suo profilo Instagram, ha voluto esprimere il suo parere circa la consegna del 32esimo Tapiro d’Oro a Belen Rodriguez, avvenuto nella puntata di Striscia la Notizia andata in onda mercoledì 1 gennaio.

Come in molti ricorderanno, l0inviato di Striscia, Valerio Staffelli, aveva intercettato la showgirl argentina per consegnarle l’ambito premio in un’edizione speciale: il Tapiro consegnato a Belen era infatti accompagnato da un bel cornetto portafortuna proprio in vista del suo ritorno sul piccolo schermo con “Amore alla prova”.

Sulle prime la showgirl era parsa bendisposta ai microfoni del noto TG satirico, tanto che si era anche intrattenuta a chiacchierare con il noto tapiroforo, svelando anche alcuni particolari e retroscena inediti della sua vita privata. Qualcuno dei telespettatori però aveva notato un comportamento più distaccato da parte di Belen durante l‘intervista.

A dare voce a questo pensiero è stato però proprio Fabrizio Corona che, come anticipato, ha condannato fermamente la consegna del Tapiro, aggiungendo che si è trattato di un gesto indelicato da parte del noto TG satirico, considerando il difficile momento attraversato dalla showgirl argentina e dai suoi parenti.

Nel momento in cui il Tapiro veniva consegnato a Belen infatti, il padre della showgirl, Gustavo Rodriguez, era ancora ricoverato in ospedale, precisamente al Niguarda di Milano, a causa delle gravi ustioni di secondo grado riportate al volto e alle braccia in seguito a un incendio scoppiato all’interno di un capannone a Gallarate, in provincia di Varese.

“Ho visto ora la consegna del Tapiro a Belen. Non mi è piaciuta”, ha iniziato l’ex Re dei Paparazzi. “Questo Tapiro a Belen non è satira, è violenza pura. Mancanza di rispetto per quello che sta attraversando lei e la sua famiglia”, ha quindi continuato Corona, condannando fermamente la scelta di Striscia di consegnare il premio proprio in quel momento alla showgirl argentina.

Parole che poi, potrebbero anche essere riferite alle domande poste da Staffelli alla showgirl nel corso dell’intervista, relative in particolare al suo ex marito Stefano De Martino e che, almeno sulle prime, sono sembrate mettere in imbarazzo la stessa Belen.

“Striscia ha toccato il fondo. E quando tocchi il fondo o sei capace a rinnovare o perdi dignità distruggendo tutto quello che hai rappresentato”, ha quindi concluso Corona. Insomma, parole molto dure nei confronti del TG satirico che, secondo l’ex Re dei paparazzi, si sarebbe reso protagonista di un bel passo falso. A questo punto non resta da fare altro che attendere per sapere se Antonio Ricci, o chi per egli, deciderà di replicare alle parole di Fabrizio Corona.