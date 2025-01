Striscia, Chiara Ferragni nella bufera per le parole su Fedez

Questa sera è andato in onda il servizio di Striscia la Notizia nel quale Valerio Staffelli ha assegnato un altro Tapiro d’Oro a Chiara Ferragni. Nel corso della giornata odierna, martedì 28 gennaio, sono uscite numerose anticipazioni sull’intervista che il celebre tapiroforo di Canale 5 ha fatto all’imprenditrice digitale e, a quanto pare, a colpire particolarmente il pubblico di Mediaset e gli utenti del web, sono state le parole pronunciate dall’influencer sul conto dell’ex marito e del loro matrimonio, ormai andato in frantumi.

Una frecciata senza precedenti che però, pare non essere piaciuta a molti, che per questo motivo l’hanno letteralmente sommersa di critiche.

Valanga di critiche per Chiara Ferragni

Come ormai molti sapranno, nel corso dell’intervista condotta da Valerio Staffelli, la nota imprenditrice digitale ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti dell’ex marito, Fedez, e infatti non gli ha risparmiato qualche bella bordata. In particolare, l’influencer a un certo punto della chiacchierata con il tapiroforo, ha affermato: “Sto meglio senza Federico. Non era una bella relazione“.

Parole che però non sono piaciute molto ai telespettatori e gli utenti del web, che quindi, in men che non si dica, si sono riversati sui social per scagliarsi contro l’influencer. I commenti lasciati in proposito da diversi profili social sono, bene o male, sempre gli stessi nei contenuti: “Matrimonio, due figli, una malattia… e non era una bella relazione”, “Perché rinnegare tutto?” e “Magari pensarci prima di fare due figli”.

Qualcuno ha anche dichiarato di essere rimasto molto sorpreso dinnanzi alle parole di Chiara Ferragni. Il motivo? Come in molti ricorderanno, i due ex coniugi sono stati protagonisti per ben due stagioni di una docu-serie dedicata proprio alla loro famiglia e intitolata “The Ferragnez”. Un progetto nel quale Fedez e la ex moglie hanno dato a vedere ai loro fans di essere una coppia unita che, nonostante le tante difficoltà, ha sempre cercato di superare gli ostacoli della vita e rimanere insieme. “Nella serie The Ferragnez era una bella relazione…”, recita uno dei tanti commenti sull’argomento.

Le parole di chi l’ha difesa

Non tutti però si sono mostrati contrari dinnanzi alle parole pronunciate dalla Ferragni nell’intervista. Qualcuno infatti si è anche schierato dalla parte dell’imprenditrice digitale, affermando: “È bello vedere come quando una donna sbaglia la gogna mediatica sia infinita, mentre quando è l’uomo a sbagliare non solo ci si dimentica di tutti gli errori precedenti ma anzi, gli si dà una seconda possibilità“. Il commento dell’utente in questione pare essere riferito alle ultime indiscrezioni divulgate qualche ora fa da Fabrizio Corona sul conto di Fedez.

L’ex Re dei Paparazzi, nel suo podcast intitolato Falsissimo, ha infatti raccontato di come, anche mentre era sposato con Chiara Ferragni, il rapper di Rozzano fosse in realtà innamorato di un’altra donna.