Tapiro d’oro a Ferragni: Fedez smontato, affondo durissimo e giusto

Altro Tapiro d’Oro per Chiara Ferragni. Naturalmente ad intercettarla è stato Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia. Il giornalista ha raggiunto l’influencer cremonese mentre era in strada a Milano, domandandole che cosa ne pensa della scelta dell’ex marito Fedez di cantare al Festival di Sanremo nella serata delle cover il brano “Bella str**za” assieme a Marco Masini. La faccenda ha fatto molto rumore dopo che Carlo Conti ha annunciato il duetto e la decisione da parte del rapper di cantare proprio quella specifica canzone. Motivo di cotanto baccano? Perché ovviamente il pubblico penserà che il brano sia rivolto alla Ferragni.

Tapiro d’Oro a Chiara Ferragni, Fedez smontato

“Non penso sia dedicata a me, però potete chiederlo a lui”, ha spiegato Chiara Ferragni a Staffelli che le ha domandato in modo diretto che cosa pensasse della sopracitata scelta sanremese del rapper. L’inviato del tg satirico di Antonio Ricci, fedele al suo stile, non ha mollato la presa: “Ma con tutte le canzoni che Masini aveva nel suo palmares doveva scegliere proprio questa?”. “Sono d’accordo”, la replica fulminea e giusta dell’imprenditrice digitale che poi ha lanciato delle bordate all’ex marito. “No, non ci sentiamo molto. Lui non è molto carino”, ha specificato quando le è stato chiesto se abbia contatti frequenti con il cantante. “Sto meglio senza Federico. Non era una bella relazione”, ha chiosato, lasciando intendere una volta di più che il suo matrimonio è finito nel peggiore dei modi e che oggi i rapporti con Fedez non sono per niente buoni.

Da notare la sottolineatura della Ferragni sul fatto che stia meglio senza l’ex marito. Oggi l’influencer ha ritrovato l’amore: fa coppia fissa con Giovanni Tronchetti Provera da mesi. Chi conosce i due afferma che è una relazione totalmente differente rispetto a quella vissuta dall’imprenditrice con Fedez. Innanzitutto Provera è gelosissimo della sua privacy, inoltre viene descritto come un uomo protettivo e che non si mette in competizione con la compagna.

Per capire quanto il manager sia riservato, basti pensare che da quando si è messo assieme alla Ferragni non ha rilasciato alcuna dichiarazione pubblica sulla vicenda. Anche Chiara, si mormora su richiesta esplicita della famiglia Provera, non ha mai ufficializzato sui social o in qualche intervista la love story che, comunque, c’è, come testimoniato da una marea di paparazzate inequivocabili.