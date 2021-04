Stranger Things 4, quando esce? Slittata la data d’uscita, parola di Mike

By

La serie tv Netflix non uscirà più nel 2021: la conferma è arrivata da uno degli attori del cast

Brutte notizie per i fan di Stranger Things. La quarta stagione della popolare serie tv di Netflix non uscirà entro la fine dell’anno. Finn Wolfhard, che presta il volto al giovane Mike fin dalla prima stagione, ha annunciato che il telefilm uscirà ufficialmente nel 2022. Non c’è ancora una data ufficiale ma è probabile che le nuove puntate saranno disponibili nei primi mesi del prossimo anno.

Come tante altre serie tv la produzione di Stranger Things è stata rallentata notevolmente dall’emergenza Coronavirus. Le riprese sono prima slittate a causa della pandemia e poi ufficialmente iniziate solo qualche mese fa. Al momento Netflix non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni in merito.

Di recente il colosso streaming ha annunciato i nomi dei nuovi attori di Stranger Things 4. Tra i tanti spicca Jamie Campbell Power, ex star di Harry Potter e Twilight. Jamie indosserà i panni di un uomo premuroso che lavora come inserviente in un ospedale psichiatrico. Un ruolo che avrà una svolta importante nella trama della serie.

In Stranger Things 4 ci saranno anche: Mason Dye, Robert Englund, Nikola Djurko, Sherman Augustus, Joseph Quinn, Eduardo Franco, Tom Wlaschiha. Confermati gli altri interpreti della serie, a partire dal già citato Finn ma pure Winona Ryder e Millie Bobby Brown.

Di cosa parlerà la nuova stagione? Autori, produttori e attori tengono la bocca ben cucita sulla quarta stagione di Stranger Things. Ad oggi è noto solo che Hopper non è morto ma è in Russia ai lavori forzati. Stando ad alcune indiscrezioni nelle nuove puntate verranno svelati dettagli importanti sul passato dell’uomo.

Finn Wolfhard ha però anticipato che la quarta stagione di Stranger Things sarà la più dark, oscura, in assoluto. I fan devono aspettarsi davvero di tutto dai nuovi episodi della serie, tra le più viste su Netflix insieme a La casa de papel, Narcos, Lupin, Bridgerton, Lucifer.

Sul set di Stranger Things è nata anche una storia d’amore: Natalia Dyer e Charlie Heaton si sono innamorati mentre recitavano i rispettivi ruoli di Nancy e Jonathan.