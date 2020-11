Stranger Things 4: data d’uscita su Netflix e nuovi attori nel cast

Tante new entry in Stranger Things. La produzione del telefilm Netflix ha svelato i nomi degli otto attori (foto più in basso) che si sono aggiunti al cast in questi giorni. Tra i tanti spicca Jamie Campbell Power, il cui nome è finito addirittura tra i trend topic di Twitter. Segno che i fan della serie tv con Wynona Ryder e Millie Bobby Brown hanno apprezzato parecchio la scelta fatta dagli autori. Nelle nuove puntate di Stranger Things Jamie indosserà i panni di un uomo premuroso che lavora come inserviente in un ospedale psichiatrico. Un ruolo che avrà una svolta importante nella trama della serie.

Jamie Campbell Power è un attore inglese assai noto agli appassionati di serie tv e non solo. Prima di approdare sul set di Stranger Things 4 ha lavorato in Harry Potter e i Doni della Morte, dove ha indossato i panni di Gellert Grindelwald (ruolo ripreso poi in Animali Fantastici-I crimini di Grindelwald). Successivamente ha ottenuto grande popolarità con la saga di Twilight, prestando il volto a Caius, uno dei malvagi Volturi.

Jamie Campbell Power ha poi lavorato a Shadowhunters e ha ricoperto la parte di Re Artù nella serie tv Camelot. È nota anche la sua partecipazione al video clip di Never let me go, celebre hit di Florence+The Machine.

Le altre new entry di Stranger Things 4

Tom Wlaschiha (è stato Jaqen in Game of Thrones) interpreterà Dmitri, una guardia carceraria russa che fa amicizia con Hopper. Dmitri è intelligente, astuto e affascinante ma forse non troppo affidabile.

Eduardo Franco (La rivincita delle sfigate, The Binge) sarà Argyle, il nuovo migliore amico di Jonathan. Amante del divertimento in tutte le sue forme, consegna pizze per Surfer Boy Pizza.

Joseph Quinn (Caterina la Grande, Casa Howard) interpreterà Eddie Munson, un audace metallaro degli anni ’80 che gestisce The Hellfire Club, il club ufficiale di Dungeon & Dragons della Hawkins High. Eddie si troverà nel terrificante epicentro del mistero di questa stagione.

Sherman Augustus (Into the Badlands) interpreterà il tenente colonnello Sullivan, un uomo intelligente e senza fronzoli che crede di sapere come fermare il male ad Hawkins una volta per tutte.

Nikola Djurko (Genius, Nella terra del sangue e del miele) è stato invece chiamato per la parte di Yuri, uno squallido e imprevedibile contrabbandiere russo che ama le pessime battute, il denaro e il burro di arachidi croccante.

Robert Englund (Saga di Nightmare) interpreterà Victor Creel, un uomo disturbato e intimidatorio che è stato rinchiuso in un ospedale psichiatrico per un raccapricciante omicidio avvenuto trent’anni prima.

Mason Dye (Bosch, The Goldbergs) indosserà i panni di Jason Carver. Jason sembra avere tutto nella vita: è bello, è ricco, è una star dello sport ed esce con la ragazza più popolare della scuola. Ma quando un nuovo male minaccia Hawkins, il mondo perfetto di Jason inizia a sgretolarsi.

Quando esce su Netflix Stranger Things 4

A causa dell’emergenza Coronavirus il set di Stranger Things è stato riaperto solo da qualche mese. I lavori dovevano iniziare la scorsa primavera ma la pandemia ha fatto slittare le riprese. Una data d’uscita ufficiale su Netflix non è stata ancora stabilita. Secondo indiscrezioni le nuove puntate non arriveranno prima dell’autunno 2021.

Di cosa parlerà Stranger Things 4

Autori, produttori e attori tengono la bocca ben cucita sulla quarta stagione di Stranger Things. Ad oggi è noto solo che Hopper non è morto ma è in Russia ai lavori forzati. Stando ad alcune indiscrezioni nelle nuove puntate verranno svelati dettagli sul passato dell’uomo.