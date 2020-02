Stranger Things 4 trailer: Hopper è vivo e ai lavori forzati in Kamchatka (Video)

Trailer Stranger Things 4, cosa vedremo nella nuova stagione della serie Netflix

Un nuovo trailer di Stranger Things 4 è stato pubblicato direttamente da Netflix che ci ha riservato un colpo di scena pazzesco. E no, non si tratta di un’esagerazione perché il protagonista assoluto di quest’altro video dedicato alla quarta stagione della serie TV riguarda proprio lui: lo sceriffo Jim Hopper, padre adottivo di Undici ed eroe amatissimo delle tre le stagioni che abbiamo visto sinora. In realtà erano in tanti a credere che Hopper sarebbe ritornato nella quarta stagione ma mancava l’ufficialità, e la paura che le speranze non si concretizzassero era tantissima: sapete bene quanto sia difficile dover dire addio a certi personaggi dopo aver imparato a conoscerli puntata dopo puntata tra un colpo di scena e l’altro. Ma cosa si vede nel nuovo trailer di Stranger Things 4? Ve lo diciamo subito.

Stranger Things 4, Hopper è vivo e ai lavori forzati in Kamchatka

Hopper è vivo, partiamo da questo. E partiamo anche dal presupposto che se gli è stato dedicato un trailer intero vuol dire che lo sceriffo avrà un ruolo importantissimo nella quarta serie. Che forse sia l’ultima per lo Hopper? David Harbour ha spiegato più volte di non amare le serie che si protraggono troppo nel tempo, quindi potrebbe darsi che i Duffer Brothers abbiano voluto fare le cose in grande per un’uscita di scena indimenticabile; non è detto comunque che sarà così, e potrebbe anche essere in realtà che l’attore abbia confermato la sua presenza nella quinta e ultima stagione di Stranger Things. A prescindere dalle sue scelte comunque quello che vedremo sarà un Hopper diverso: non si trova negli Stati Uniti d’America – come faceva già sospettare il finale della terza stagione – ma in Kamchatka, dov’è sofferente per i lavori forzati a cui è sottoposto.

Nuovo video Stranger Things 4: emergono segreti negli USA

Ricordiamo che il gruppo di adolescenti composto da Will, Mike, Dustin, Lucas, Undici e Max si è separato alla fine della terza stagione e che proprio la morte di Hopper aveva sconvolto la vita di Undici e Joyce. Come s’intrecceranno nuovamente le loro vite è difficile da dire, visti i tanti colpi di scena a cui i Duffer Brothers ci hanno abituato; una cosa però è certa: stando al messaggio dei due la trama della quarta stagione di Stranger Things si baserà su alcuni segreti che emergeranno negli USA e che metteranno a rischio gli equilibri già precari con la Russia. Non ci resta che lasciarvi al trailer, felici del fatto che Hopper farà parte del cast della prossima stagione!