Storie Italiane, lapsus epico di Iva Zanicchi e problemi tecnici: caos

Questa mattina lo studio di Storie Italiane si è collegato con Iva Zanicchi, la quale riceverà questa sera il premio “Città di Sanremo” alla carriera. Nel corso della sua intervista con la conduttrice Eleonora Daniele, la cantante si è abbandonata ad una gaffe proprio nei suoi confronti che ha scatenato la sua reazione immediata. Poco dopo c’è stato anche un problema tecnico e si è chiuso l’audio. Scopriamo che cosa è successo nello specifico.

Siamo nella settimana del Festival di Sanremo. In molti programmi Rai vengono quindi commentate le canzoni in gara e quanto avvenuto nella puntata della sera precedente. Storie Italiane non è stato d’eccezione. Questa mattina, difatti, Eleonora Daniele ha parlato con gli ospiti in studio della seconda serata, analizzando gli ascolti ottenuti, facendo dei pronostici su chi potrebbe trionfare e collegandosi anche con la città di Sanremo. La conduttrice si è poi collegata anche con Iva Zanicchi, la quale riceverà questa sera il premio “Città di Sanremo” alla carriera. La cantante ha parlato delle sue esperienze legate al Festival di Sanremo, rivelando di come la sera precedente non fosse riuscita a seguire la puntata fino alla fine. Iva si è difatti addormentata a Festival ancora in corso.

La gaffe di Iva Zanicchi con Eleonora Daniele

Nel corso della sua chiacchierata con Eleonora Daniele, Zanicchi si è poi abbandonata ad una gaffe. Nel rivolgersi a lei ha difatti sbagliato il suo nome, chiamandola Daniela invece che Eleonora. Il lapsus è stato probabilmente dovuto al cognome della conduttrice che è Daniele. L’errore ha scatenato un’immediata reazione da parte della diretta interessata, la quale ha sottolineato come il suo nome fosse Eleonora ed Iva la conoscesse da vent’anni. Ha poi aggiunto che la cantante aveva probabilmente dormito troppo. Alla puntualizzazione della conduttrice, Zanicchi si è immediatamente scusata e Daniele l’ha invitata a non preoccuparsi.

Per sdrammatizzare, la cantante di “Zingara” ha poi raccontato un aneddoto relativo ad un’altra gaffe fatta non troppo tempo prima. Nello specifico ha raccontato di aver cenato la sera precedente insieme alla sua famiglia e che con loro c’era anche un noto attore con il quale aveva conversato per tutto il tempo. Poco dopo, all’uscita dal ristorante, si è però presentata proprio allo stesso attore con cui aveva cenato poco prima, non avendolo riconosciuto!

Audio chiuso: la reazione della conduttrice

Poco dopo il collegamento con Iva Zanicchi si è verificato un imprevisto. Eleonora Daniele ha difatti dato la parola ad un’ospite ma l’audio risultava chiuso. Dopo un primo momento di leggero imbarazzo, la conduttrice ha poi continuato la puntata cambiando argomento.