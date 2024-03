Pettinelli silura Iva Zanicchi: “Zingara? Basta, è passato il tempo”

In un’intervista rilasciata a La Stampa, la cantante Iva Zanicchi ha parlato di una sua collega, Annalisa. A riguardo ha espresso il proprio apprezzamento, sottolineandone le capacità canore e l’eleganza. Tuttavia si è abbandonata anche ad un commento non proprio positivo che riguarda il tipo di canzoni eseguite dalla cantante, definite commerciali. Le parole della Zanicchi sono state lette da qualcuno come una frecciatina ed in particolare non sono affatto piaciute ad Anna Pettinelli, insegnante della scuola di Amici di cui Annalisa è stata una ex concorrente. Pettinelli ha quindi preso le difese della cantante di Sinceramente, attaccando, invece, duramente Iva.

Ma cosa ha detto nello specifico la Zanicchi per scatenare l’ira di Anna? Se le sue prime parole possono sembrare un apprezzamento nei confronti di Annalisa, le successive sono state lette come una critica nei confronti della collega.

Ecco di preciso quello che ha detto a La Stampa:

Amadeus ha fatto un miracolo. Nelle case dei ragazzi, compresa mia nipote ventenne, si formano gruppi di ascolto. Ai giovani dico che vanno bene il rap e il rock, ma non dimentichiamo la nostra melodia. Diodato è un esempio positivo. Vorrei Annalisa come nipote: è raffinata anche col reggicalze e ha un’intonazione perfetta. Quando si stancherà di cantare canzoni commerciali avrà una grande fortuna, perché queste non rimarranno mentre quelle melodiche sì.

Questo ha scatenato un’immediata replica da parte della Pettinelli, che nello studio di Pomeriggio 5 ha commentato l’uscita della Zanicchi andandoci giù parecchio pesante.

Ospite di Giuseppe Brindisi, la maestra della scuola di Amici si è espressa sulla questione affermando:

Se Elodie e Annalisa sono fenomeni passeggeri? Assolutamente no, ce le ricorderemo anche in futuro fidatevi. Io adoro Iva, ma Iva non ha proprio capito il momento che stiamo vivendo. Se Annalisa è prima in classifica ovunque un motivo ci sarà, poi ha solo dischi di platino e funziona tanto la sua musica. Solo tormentoni? No. Ma poi La Zingara non era mica La Canzone del Sole di Battisti dai. Ma poi che cosa stiamo chiedendo a queste ragazze? Devono fare Francesco De Gregori o Guccini? Che cosa vogliono? È evidente, la loro matrice e la loro storia è un’altra, ma io trovo che le loro canzoni, i loro successi e le hit siano dignitosissime. Non sono affatto canzoni spazzatura, sono espressioni del momento. Loro due hanno musicisti validissimi che scrivono e producono i pezzi e loro sono bravissime.

Si è poi rivolta direttamente ad Iva, aggiungendo:

Iva senti, fattene una ragione, Zingara l’hai fatta 60 anni fa, mo basta, è passato il tempo.

I trascorsi tra Anna Pettinelli ed Annalisa

La difesa di Anna Pettinelli nei confronti di Annalisa arriva un po’ inaspettata. Durante la sua partecipazione all’ultima edizione del Festival di Sanremo con Sinceramente, l’aveva accusata addirittura di plagio. Secondo Pettinelli la sua canzone ricordava Can’t get you out of my head di Kylie Minogue. La conduttrice radiofonica aveva difatti commentato un post con uno spezzone del brano presentato a Sanremo scrivendo “La la la lalalalala. Kylie Minogue”. Sembra tuttavia che adesso abbia cambiato idea su Annalisa, tanto da tesserne le lodi e difenderla a spada tratta.