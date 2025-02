Ascolti Tv 12/02: Sanremo, Sciarelli, Benvenuti Al Nord, tutti i dati

Nella serata di ieri sera, mercoledì 12 febbraio, è andata in onda su Rai 1 la seconda puntata del Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti con Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica come co-conduttori. A seguirla sono stati 12.008.000 spettatori pari al 50% di share nell’anteprima Sanremo Start dalle 20:41 alle 21:10 e 11.410.000 spettatori pari al 64.1% di share. C’è stato quindi un aumento rispetto alla serata precedente ed è stata una sfida vinta a mani basse contro le altre emittenti. Nulla ha potuto difatti Canale 5 con Benvenuti Al Nord, scelto da 970.000 spettatori con uno share del 4.49%.

Su Rai 2 il film Secret Team 355 ha intrattenuto 860.000 spettatori pari al 1.6%. Su Italia 1 il film Independence Day Rigenerazione è stato scelto da 546.000 spettatori (2.43%). Chi L’ha Visto? su Rai 3 ha segnato 970.000 spettatori e il 4.62%. Infine su Rete 4 Fuori Dal Coro ha totalizzato un a.m. di 511.000 spettatori (2.79%).

Mercoledì 12 febbraio: access prime time e preserale

Nell’access prime time su Rai 1 non è andato in onda Affari Tuoi come di consueto. Il game show ha difatti lasciato spazio al Prima Festival, visto da 8.948.000 spettatori (40.11%). Su Canale 5 la puntata di Striscia La Notizia ha ottenuto 1.979.000 spettatori pari all’8.1% . C’è poi chi ha preferito seguire le serie, avendo scelta tra le indagini di N.C.I.S Unità Anticrimine su Italia 1 e le storie di Un Posto Al Sole su Rai 3. La prima è stata scelta da 1.061.000 spettatori con il 4.44%. La seconda è stata vista da1.423.000 spettatori (5.83%).

Nel preserale su Rai 1 è andato in onda L’Eredità – La Sfida dei 7 che ha ottenuto 3.763.000 spettatori pari al 25.42%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.953.000 spettatori pari al 27.62%. Su Canale Avanti il Primo ha intrattenuto 2.499.000 spettatori (18.07%), mentre Avanti un altro ha convinto 3.503.000 spettatori (20.7%). Una sfida quindi vinta dalla Rai.

Mercoledì 12 febbraio: pomeriggio

Regina indiscussa del pomeriggio rimane Maria De Filippi. Uomini E Donne 2.448.000 spettatori con il 22.25% (Finale: 1.795.000 – 18.23%). Amici ha guadagnato invece 1.601.000 spettatori (16.58%). La striscia pomeridiana del Grande Fratello ha ottenuto 1.476.000 (15.15%). Pomeriggio Cinque è stato visto da1.302.000 spettatori pari al 13.17% nella prima parte e 1.453.000 spettatori pari al 12.99% nella seconda parte (I Saluti a 1.558.000 e il 12.35%). Su Rai 1 La Volta Buona è stato visto da 2.345.000 spettatori con il 19.26% nella prima parte e 2.264.000 spettatori con il 22.15% nella seconda parte. La Vita In Diretta è stato seguito da 2.034.000 spettatori con il 20.53% nella presentazione e 2.844.000 spettatori con il 24.88%.

Molto seguite anche le serie del pomeriggio. Su Canale 5 Beautiful è stato scelto da 2.285.000 spettatori pari al 17.83% e My Home My Destiny da 1.416.000 spettatori pari al 14.68%. Il Paradiso Delle Signore su Rai è stato scelto invece da 1.929.000 spettatori con il 19.91%.