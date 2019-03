Stefano Sala, tatuaggio in un posto assurdo: il modello sorprende

Tatuaggio Stefano Sala: il modello sorprende su Instagram!

Stefano Sala ha mostrato un tatuaggio segreto. Lo aveva anche durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip, ma in pochi sapevano della sua esistenza. Adesso ha deciso di rivelare tutto attraverso delle Instagram stories: si è recato dal suo tatuatore di fiducia per dare nuovo colore a quel tattoo nascosto all’interno del labbro inferiore! Sì, Stefano ha già da alcuni anni questo particolare tatuaggio, ma non è chiaro a nessuno cosa significhi. Forse una frase speciale per sua figlia? O una dedica speciale per Dasha? Molti dei suoi follower gli hanno chiesto quale sia il suo preciso significato, ma Stefano preferisce chiedere a loro in quale zona del corpo hanno dei tattoo.

I tatuaggi di Stefano Sala e il loro significato

Gli insulti contro Dasha sono ormai un brutto ricordo. Stefano Sala è felice con lei e lo dimostra spesso attraverso il suo profilo social. La loro relazione va avanti e chissà se anche lei ha un tatuaggio nascosto… Questo è ciò che il modello ha scritto su Instagram: “Mi sono fatto ripassare il mio vecchio tattoo dentro il labbro. Facessi tutt’altro nella vita, sarei pieno di tatuaggi!”. Stefano ha anche altri tatuaggi: un tribale sull’avambraccio destro fatto in Polinesia e delle rondini – simbolo di libertà – nella zona delle costole.

Cosa ha tatuato davvero Stefano all’interno del labbro?

Probabilmente Stefano Sala ha deciso di tatuarsi il nome “Bubi” all’interno del suo labbro. Questo è il nomignolo che ha dato alla sua bambina, nata dalla sua precedente relazione con Dayane Mello. I due genitori sono rimasti in ottimi rapporti. Stefano al momento è felice con Dasha mentre Francesco Monte (suo grande amico) con Giulia Salemi… e l’ultima foto dell’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto impazzire tutti i fan!