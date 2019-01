Stefano Sala esce allo scoperto: “Son mezzo fidanzato”. Fan spiazzati

By

Stefano Sala esce allo scoperto: “Sono mezzo fidanzato”. I fan spiazzati e increduli

Stefano Sala getta in pasto al gossip un boccone molto prelibato. Il modello più ambito della terza edizione del Grande Fratello Vip 3, poche ore fa, si è infatti lasciato andare con i fan, scrivendo una frase che ha mandato i suoi affezionati seguaci in tilt, tra spiazzamento e incredulità. Tutto pare essere stato abbastanza fortuito, anche se c’è chi crede che il bel Stefano si diverta a seminare indizi sulla sua situazione sentimentale a suo piacimento, per goliardia e provocazione. Fatto sta che stavolta è andato un po’ oltre il suo solito cripticismo, uscendo allo scoperto. L’opportunità l’ha colta dopo che un fan ha sostenuto che avrebbe rifatto le labbra.

“Ti farei provare le mie labbra, ma sono mezzo fidanzato”. Stefano Sala accende il gossip

“Cioè, ma ti pare che mi metto a gonfiarmi? Già sono immense di suo (le labbra, ndr)”, ha replicato Stefano a chi ha sostenuto che sarebbe ricorso a qualche ritocchino. Poi ecco la frase che ha sorpreso tutti quanti: “Te le farei provare, ma sono mezzo fidanzato”. Mezzo fidanzato? E con chi? Benedetta Mazza? Oppure c’è in ballo un ritorno nelle braccia di Dasha? E se invece tra le due litiganti ci fosse una terza a godere? Tutto resta da decifrare. Nel frattempo però l’incredulità si è diffusa tra i follower. Ecco dei commenti a caldo: “Ma ti sei fumato qualcosa?”, “Allora ci vuoi spiegare? Perché in 3 mesi di Grande Fratello ci hai fuso il cervello”, “Sei serio?”, “Mi fai prendere un infarto con queste frasi”, “Quindi sei ritornato con la tua ex?”.

Benedetta Mazza e Stefano Sala: è finalmente arrivato il momento giusto?

Chissà che cosa avrà in serbo Sala. Che davvero abbia deciso, assieme a Benedetta Mazza, di tentare di tuffarsi in una nuova relazione? Molti fan dei due caldeggiano questa prospettiva, ma tutto rimane avvolto nel mistero. Non resta che attendere che il mezzo fidanzamento si completi con l’altra metà.