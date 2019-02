Stefano Sala fa festa con Dasha: la coppia non scoppia, il gossip

Stefano Sala fa festa con Dasha Dereviankina: i due sono tornati a fare coppia, il gossip

Pare ormai certo che Stefano Sala, dopo le bizze sentimentali scaturite dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, sia tornato definitivamente nelle braccia di Dasha Dereviankina. Molte le probabilità che il gossip sia fondato soprattutto dopo l’ultimo avvistamento dei due, che sono stati pizzicati a stappare bottiglie a Milano in un locale, come testimoniano le Instagram Stories divulgate nelle scorse ore da un imprenditore lombardo di nome Davide. È bene specificare che il modello e l’ucraina non sono apparsi nello stesso video, bensì in filmati separati. Però è bene specificare anche che erano nello stesso luogo e nella stessa ora. Insomma erano con la stessa compagnia. Inoltre…

Dasha e Stefano Sala, l’amore non è finito: tutti gli indizi sul ritorno di fiamma

Inoltre non è il solo indizio che spinge a credere che la coppia non sia scoppiata. Già pochi giorni fa i due hanno ricominciato a seguirsi su Instagram, ma, soprattutto, sempre sul social del momento, Dasha aveva postato dei video in una località nei pressi del paese natale di Stefano. Il particolare non era sfuggito a molti fan che subito si sono precipitati a sottolinearlo. Dunque per Sala sembra che il momento di ‘confusione del cuore’ seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip (con tanto di pericolo avvicinamento a Benedetta Mazza) si sia concluso. Stefano pare che abbia ritrovato serenità nelle braccia della modella ucraina. Al momento i diretti interessati non hanno né confermato, né smentito il gossip.

Stefano Sala e Martina Hamdy: il bacio e la smentita della ‘meteorina’ sul flirt

Tra il tanto chiasso fatto attorno al modello dopo la sua uscita dalla Casa più spiata d’Italia, c’è stato anche un gossip che lo ha visto protagonista con un’altra ex concorrente del Grande Fratello Vip 3: Martina Hamdy. I due sono stati pizzicati assieme mentre si scambiavano un bacio in un locale sanremese durante il periodo del Festival. La ‘meteorina’ ha però smentito le voci su un possibile flirt. Sulla vicenda Sala ha invece preferito non pronunciarsi.