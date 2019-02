Stefano Sala, parla Martina Hamdy dopo il bacio: la situazione tra i due

Stefano Sala, parla Martina Hamdy dopo il video del bacio con il modello: la situazione tra i due

Un paio di giorni fa il video che ha immortalato Stefano Sala baciare Martina Hamdy in un noto locale di Sanremo ha fatto il giro del web, lasciando di stucco molti fan, visto che il modello, dopo aver chiuso la love story con la modella ucraina Dasha sembrava essersi avvicinato a Benedetta Mazza. E invece, con gran sorpresa, ecco che in una serata godereccia è scattato un ‘incontro di labbra’ con la meteorina. Sulla questione i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 3 non si sono pronunciati immediatamente. Nelle scorse ore la Hamdy ha però rotto il silenzio spiegando qual è la situazione con Sala.

Sala e Martina Hamdy, flirt in corso? Parla l’ex gieffina: “Cattiva interpretazione”

“Purtroppo da qualcuno è stata male interpretata quella che è e rimarrà per sempre un’amicizia“, ha scritto la Hamdy sui suoi profili social nelle scorse ore. Nessun riferimento esplicito a Stefano Sala, ma pare del tutto evidente che le sue parole fossero rivolte al bacio circolato in rete con il modello e al gossip che ne è scaturito. Martina ha inoltre postato una frase piuttosto polemica (“La malizia sta negli occhi di chi guarda“). Insomma, il bacio non è stato smentito (anche perché le immagini lasciano poco spazio a dubbi), ma tra i due non c’è alcun legame sentimentale che si avvicini all’amore. Soltanto una forte amicizia.

Il video del bacio tra Stefano e la meteorina

Il video che ha paparazzato il bacio tra Stefano e Martina è stato realizzato nel noto locale sanremese Victory Morgana. A riportare la news, è stato il sempre informato blog Isa e Chia. Il filmato, che vede il modello baciare la ragazza, è stato pubblicato sui social da qualcuno presente alla festa che, tra l’altro, non ha mancato di chiamare in causa Benedetta Mazza, scrivendo in sovrimpressione “La tagghiamo Benedetta?”. Da parte della Mazza non è giunta alcuna dichiarazione sul gossip. Anche Sala, al momento, non si è pronunciato sulla vicenda.