Stefano Sala bacia Martina Hamdy: colpo di scena, il video notturno

Stefano Sala bacia Martina Hamdy: colpo di scena tra i due ex gieffini, il video notturno che li immortala

Colpo di scena: né Dasha, né Benedetta Mazza. Stefano Sala bacia Martina Hamdy. I due ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip 3 sono stati immortalati la sera appena trascorsa a scambiarsi effusioni ‘pericolose’, dall’alto tasso di sensualità. Il tutto si è svolto a Sanremo, nel locale Victory Morgana. A riportare la news e il video, è stato il sempre informato blog Isa e Chia. Il filmato, che vede il modello baciare la ragazza (qui sotto), è stato pubblicato sui social da qualcuno presente alla festa che, tra l’altro, non ha mancato di chiamare in causa Benedetta Mazza, scrivendo in sovrimpressione “La tagghiamo Benedetta?”.

Martina Hamdy e Stefano: il bacio che non ti aspetti

“Gli utenti che ci hanno segnalato la clip in questione c’hanno tenuto a far notare anche il commento della persona che ha pubblicato il video (poi prontamente rimosso), ossia ‘La tagghiamo Benedetta?'”, scrive il blog Isa e Chia. Il sito prosegue scrivendo “che sembrerebbe voler significare che gli atteggiamenti tra Stefano e Martina non si siano limitati a quelli ripresi, ma probabilmente ci sarà stato anche qualcosa in più”. Altra segnalazione pervenuta, sussurra che durante la serata c’erano anche altri ex concorrenti del Grande Fratello Vip che hanno poi fatto ritorno nelle rispettive città. Non tutti: Stefano e Martina…

Martina e Stefano si sarebbero intrattenuti a Sanremo: tra i due litiganti il terzo gode?

Pare infatti che Stefano Sala si sia intrattenuto nella cittadina ligure per realizzare un’intervista in radio. E pare che a Sanremo sia rimasta anche Martina Hamdy, “che parrebbe non avere impegni nella città del Festival”, scrive sempre Isa e Chia. Insomma, sembra che tra i due scorra del tenero. Chissà se si tratta di un semplice flirt o di un ‘abbozzo’ di love story oppure di una ‘forte’ amicizia. E chissà che cosa ne penseranno Benedetta Mazza e Dasha. Dopotutto il noto proverbio parla chiaro: “tra i due litiganti il terzo gode”.