Stefano Sala esplosivo dopo GF: “Serviva che mi liberassi dai dubbi”

Stefano Sala esplosivo dopo il GF Vip. Il modello compare su Instagram sommerso di cuori: “Avevo bisogno che mi ascoltassi e che mi liberassi da tutti i miei dubbi”

Il Grande Fratello Vip ha da poco chiuso i battenti, ma diverse storie e vicende nate nel programma sono ancora tutte da scrivere. Ad esempio quella di Stefano Sala, modello confuso e disorientato, combattuto tra l’amore per Dasha, sua fidanzata ufficiale prima che entrasse nella Casa, e il sentimento cresciuto nel reality (amicizia o qualcosa in più?) per Benedetta Mazza. Che cosa farà Stefano? Tornerà dalla magnifica modella ucraina? Lei sarà pronta a riabbracciarlo? Oppure seguirà la orme di Jane Alexander, che una volta uscita dalla trasmissione ha deciso di tagliare i ponti con l’ex e tuffarsi nell’ignoto di una nuova avventura, nella fattispecie con Elia Fongaro? Tutte domande che il pubblico affezionato al GF si è fatto e si sta ancora facendo. Intanto Sala appare su Instagram ed è esplosivo…

Il primo messaggio di Sala dopo il reality

Se il buongiorno si vede dal mattino, quello di Stefano sarà senza dubbio un giorno piacevole. Sala infatti ha affidato la sua prima reazione post Grande Fratello Vip a un’Instagram Stories. Ed è apparso in splendida forma, esplosiva. “A corto di polvere di stelle, ma c’è ancora tempo. Mi serviva che tu mi ascoltassi e mi liberassi da tutti i miei dubbi”, canta un raggiante ed energico Sala, appena sveglio, nel letto, ricalcando le note del brano Stardust di Lifehouse. Nel mentre fa volare attorno a sé dei cuori. Non pare per nulla casuale che abbia scelto proprio quella strofa e quelle parole comparendo sui social. Che abbia già risolto i suoi dubbi? Che abbia già rivisto Dasha e abbia messo a posto tutto? Oppure si riferisce a qualcun’altro? A Benedetta? Magari a Dayane Mello, madre di sua figlia, che ieri è entrata al GF Vip e potrebbe averlo consigliato nella notte?

Gf Vip, Benedetta e Stefano tristi per la finale: cosa succederà adesso?

“Cerco di pensare il meno possibile a quello che accadrà nelle prossime ore. Vediamo il futuro cosa ci riserverà”, confessava Stefano a Benedetta, prima della finale del GF Vip.“Siamo entrati in modalità ‘sta finendo’. Questo ultimo giorno è parecchio strano. Ho provato un’esperienza unica e irripetibile dall’inizio alla fine. Sono molto felice per questo. Mi sono permessa di essere debole mentre fuori la debolezza è un lusso che non mi permetto”, la risposta della Mazza. Sala ha già risolto i suoi dubbi?