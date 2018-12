Stefano Sala, in Casa entra Dayane Mello: la sorpresa che commuove

Stefano Sala vince contro Benedetta Mazza e riceve una sorpresa da Dayane Mello e sua figlia

Stefano Sala riceve una sorpresa davvero inaspettata durante la finale del Grande Fratello Vip. Il modello vince prima il televoto contro Benedetta Mazza, dopo di che vede entrare in Casa Dayane Mello, la madre di sua figlia. Ilary Blasi fa sapere a Stefano che c’è una donna che è orgogliosa di lui e che vuole abbracciarlo. Sala non sa di chi si tratta, viene esclusa sua mamma e poi arriva il freeze. Ed ecco che dalla porta rossa entra inaspettatamente Dayane. La nota modella brasiliana fa il suo ingresso nella Casa e commossa fa i suoi complimenti al padre di sua figlia. In particolare, la Mello confessa di essere orgogliosa di Stefano e lo definisce un papà stupendo. Commossa, la modella ammette di avere una sorpresa speciale per Sala. I due corrono fuori dalla Casa, dove ad attendere Stefano c’è una persona molto importante per lui. Si tratta della figlia, Sofia. Ilary chiede a Dayane di completare la sua missione, mentre Sala tiene gli occhi chiusi. Ecco che finalmente Sala può riabbracciare la sua Bubi.

Stefano Sala riabbraccia la figlia Sofia e commuove tutto il pubblico

Stefano riabbraccia dopo 77 giorni la sua piccola Sofia. Un’emozione unica, non solo per lo stesso Sala ma anche per tutto il pubblico. I telespettatori sui social impazziscono di fronte alla bellezza della bambina. Bubi non può non stringere con tutta la sua forza il suo papà, che da tanti giorni vede attraverso il piccolo schermo. Ora finalmente può stringerlo a sé. Un abbraccio importante quello che la piccola dà al suo papà. Un gesto molto forte che commuove tutti e che fa comprendere quanto Bubi abbia sentito la mancanza del padre in questi giorni. Ilary chiede, pertanto, a Sofia se in questi mesi le è mancato Stefano. La bambina, con tutta la sua dolcezza, risponde di sì.

Stefano Sala, quinto finalista al Grande Fratello Vip: prima di lasciare definitivamente la Casa riabbraccia la figlia

Un momento davvero forte quello vissuto da Stefano durante la finale del reality. La fascia oraria permette al programma di fare questa magica sorpresa a Sala, che è ufficialmente il quinto finalista di questa edizione. L’entrata di Dayane è inaspettata, ma anche molto apprezzata. Infatti, da questo suo gesto si intuisce che tra loro ci sia un bel rapporto, in quanto genitori di Sofia.