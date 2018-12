Stefano Sala e Dasha stanno ancora insieme? Arriva la risposta del modello

Stefano Sala risponde ai commenti sulla sua attuale situazione con Dasha

Dopo circa due settimane dalla fine del Grande Fratello Vip, Stefano Sala continua a stare al centro del gossip italiano. Il perché è ben noto, ormai, a tutti. La sua relazione con Dasha continua a far parlare e, il comportamento del modello non placa bufera. Proprio Stefano, infatti, viene quotidianamente accusato di non aver preso una netta presa di posizione in quella che è la sua attuale vita sentimentale. All’interno della Casa del Grande Fratello Vip, siamo stati tutti spettatori del profondo e non indifferente feeling con Benedetta Mazza. I due ex concorrenti del Gf Vip continuano a frequentarsi quasi ogni giorno al di fuori della tv. Serate, amici, cene e quant’altro tengono i due ragazzi ben uniti. Ma, se non conosciamo come realmente siano andate a finire le cose tra Stefano e Dasha, non possiamo neanche ben definire il rapporto tra Sala e la Mazza. Quella presunta amicizia della quale si parlava nel programma è rimasta tale?

La risposta di Stefano Sala sulla storia d’amore con Dasha

Nelle ultime ore, sotto alcune foto su Instagram è apparso un commento che attacca Stefano per quanto detto sopra. “Sei uscito da 3 settimane, 3 mesi che non vedi la tua amata fidanzata che ti aspetta e tu intanto te ne vai a spasso tra serate ed eventi con l’amica speciale. Ma lasciala in pace a farsi la sua vita e vai dalla tua ragazza. Dicevi che ti distruggeva il solo pensiero di perderla..si vede come la pensi!”. A questo duro pensiero che, tra l’altro rispecchia quello di tanti altri, Sala risponde in maniera secca e decisa: “Tu non preoccuparti..quello che devo fare nella mia vita privata lo faccio e anche bene a parer mio. Seconda cosa: è Natale..fatti una risata e guarda le cose belle!”.

Stefano e Dasha stanno ancora insieme?

Dunque, dopo tale botta e risposta postato dal Vicolo delle news, Stefano sicuramente avrà voluto dir qualcosa. Ma cosa? Sta ancora insieme a Dasha o ha deciso di dedicarsi al suo rapporto con Benedetta Mazza? Nulla di tutto ciò appare ancora chiaro, almeno per il momento! Quel che è certo è che non vuole rinunciare al suo stretto legame con Benny!