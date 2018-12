Benedetta e Stefano insieme dopo il GF Vip: è mistero su Dasha

Benedetta Mazza e Stefano Sala ancora insieme dopo il Gf Vip. E Dasha?

Nonostante il Grande Fratello Vip sia ormai giunto al termine da oltre 10 giorni, i rapporti creatisi all’interno della Casa, continuano a durare anche fuori. Oltre alla coppia Giulia Salemi e Francesco Monte, Elia Fongaro e Jane Alexander, anche altri due personaggi continuano a stare insieme ma, forse, non in quel senso. I due in questione sono Benedetta Mazza e Stefano Sala che, seppur non ancora fidanzati, continuano ad uscire insieme, frequentarsi e mostrarsi sui social come fosse la cosa più normale del mondo. La passione tra Sala e Benny non è scoppiata sotto i riflettori del GF Vip, come tutti abbiamo avuto modo di notare in questi 3 lunghi mesi di reality. E, invece, adesso come sta andando nella vita reale il loro rapporto?

Stefano insieme a Benedetta, e Dasha che fine ha fatto?

La domanda che più sorge spontanea quando li si vede insieme ancora oggi è: ma Dasha, la fidanzata di Stefano, che fine ha fatto? Le notizie sulla ragazza dagli occhi di ghiaccio sembrano svanite nel nulla. Il buon Sala appare quasi sempre in compagnia della figlia Bubbi ma, della sua Dasha non pare esserci alcuna traccia. Tutto completamente chiuso, quindi? Al momento non risultano esserci risposte e dichiarazioni da parte dei due diretti interessati. Le notizie che emergono quasi quotidianamente su Stefano Sala sono abbastanza altalenanti. Un giorno è con Benedetta e quello successivo sembra dare dei segnali della sua relazione con Dasha. Ma di concreto ancora niente!

Dasha e Stefano si sono sentiti dopo il Grande Fratello Vip?

Proprio Stefano aveva dichiarato che, una volta terminato il programma condotto dalla Blasi, sarebbe corso a telefonare la sua ragazza per capire meglio quali sviluppi avesse preso la sua ‘amicizia’ con la Mazza. Se tutto ciò è avvenuto e, soprattutto, cosa si sono detti non ci è ancora dato saperlo. L’unica cosa certa, al momento, è che il rapporto tra Benedetta e Stefano continua a gonfie vele, nonostante la difficile situazione del modello.