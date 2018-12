Stefano Sala ha lasciato Dasha? Benedetta Mazza: “Sono felice del nostro rapporto”

Stefano Sala e Benedetta Mazza news dopo il Grande Fratello Vip

Continua l’amicizia tra Stefano Sala e Benedetta Mazza dopo il Grande Fratello Vip. Il modello ha rivelato in un’intervista concessa a SuperGuida Tv di non aver ancora parlato personalmente con la fidanzata Dasha. Quest’ultima, com’è noto, è tornata in Ucraina mentre il collega era rinchiuso nella Casa più spiata d’Italia. “Benedetta è stata una grande amica e mi ha dato sempre grande forza, anche durante i momenti negativi. Con Dasha invece ci siamo sentiti. Siamo in work in progress. L’importante è che sta bene. Lei non è in Italia. Ci siamo parlati e chiariremo a tempo debito alcuni punti della nostra vita”, ha detto Stefano. L’amico di Barbara d’Urso ha aggiunto: “Presto capiremo cosa fare, ma comunque questo tempo è servito per capire molte cose. Sicuramente per un confronto dovremmo vederci. Determinate cose si chiariscono faccia a faccia. In qualsiasi parte del mondo si trovi o mi trovi, ci raggiungeremo. È una storia importante e vale la pena vedersi e mettere tutto in chiaro. Sicuramente quando ci vedremo, avremo più chiarezza entrambi. L’importante è mantenere un rispetto reciproco e volere il bene dell’altro comunque vadano le cose”. Insomma, la storia andrà avanti oppure finirà per sempre? Al momento Stefano ha preferito non sbilanciarsi troppo, cercando di tenere la sua vita privata lontano dal gossip.

Le ultime dichiarazioni di Benedetta Mazza su Stefano Sala

Intanto pure Benedetta Mazza ha voluto dire la sua sul rapporto che si è creato con Stefano Sala. La modella ha ribadito il legame d’amicizia che ha vissuto al Grande Fratello Vip con il modello. “Io non ho preso una cotta per Stefano. Ci conoscevamo da tempo e abbiamo un bel rapporto. Lo adoro. Nella Casa si è sviluppato un rapporto che per entrambi è stato borderline, ma siamo andati di pari passo. E nel momento in cui si poteva fare un passo in avanti, abbiamo deciso entrambi di fare un passo indietro. Io sono molto rispettosa delle situazioni”, ha dichiarato l’ex concorrente di Tale e Quale Show.

Benedetta Mazza parla del rapporto con Stefano Sala

“Io lo adoro. Quando sono con lui si crea una bella energia che credo sia arrivata a tutti. Gli occhi che mi brillano li ho perché c’è un sentimento che non deve essere per forza amore, può essere anche affetto. Non ho aspettative perché abbiamo interrotto una situazione che aveva un potenziale. Sono felice del rapporto che ho con lui. Poi la vita fuori è un’altra, subentrano tante altre situazioni e dinamiche”, ha aggiunto Benedetta Mazza a proposito del rapporto che si è creato con Stefano Sala. Saranno loro i nuovi Luca e Ivana del Grande Fratello Vip?