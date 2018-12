Stefano Sala stanco di Dasha? Messaggio sospetto nel cuore della notte

Stefano Sala dopo Dasha pronto a voltare pagina con Benedetta Mazza? Il gossip impazza

Stefano Sala e Dasbha sono tornati insieme? Dopo il Grande Fratello Vip hanno chiarito o si sono lasciati? Il rapporto tra Stefano e Benedetta Mazzo ha davvero messo in crisi la coppia? Queste sono tutte domande che, ad oggi, molti appassionati di gossip si stanno facendo. Chi ha seguito il modello all’interno della Casa del Gf Vip e si è appassionato alla sua storia (e a quella di Benedetta Mazza) è curioso di sapere come stanno le cose adesso. Stefano Sala è tornato single? Noi non sappiamo rispondere con esattezza a questa domanda ma, per il momento, l’ultimo messaggio pubblicato da lui sui social sembrerebbe suggerire di sì.

Stefano Sala stanco di Dasha? Un messaggio sui social sembrerebbe confermare una crisi tra i due

“Vi auguro di trovare una persona che insista… che vi tiene stretti per non farvi scivolare dalle sue mani. Vi auguro di trovare qualcuno che non vi dia modo di elemosinare l’amore, mai” ha scritto Stefano Sala stanotte su Instagram stories. Le sue parole, poi, l’ex gieffino le ha accompagnate con un hashtag “News coming soon” ovvero “Novità presto”. Si riferisce forse alla sua relazione con Dasha? O è Benedetta Mazza la destinataria di questo messaggio? Oggi troppe sono le domande che rimangono senza risposta.

Stefano Salata ancora diviso tra due fuochi: Dasha o Benedetta Mazza?

Le affermazioni fatte da Stefano Sala potrebbero benissimo voler dire che è pronto, uscito dal Gf Vip, a guardare avanti dopo Dasha ma, come spiegato sopra, è anche vero che le stesse parole potrebbero essere rivolte a Benedetta. È possibile che sia proprio la Mazza quella che non disposta più a lottare per lui? Per saperne di più, ovviamente, non possiamo far altro che aspettare e vedere come, alla fine, si evolveranno le cose.