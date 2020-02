Stefano Sala di nuovo papà, Dasha è incinta: la foto col pancione

Stefano Sala e Dasha Dereviankina diventano genitori: la coppia annuncia l’arrivo del primo figlio

Dolci notizie da Stefano Sala e Dasha: diventano genitori! A sorpresa la coppia ha annunciato attraverso i rispettivi profili Instagram l’arrivo del loro primo figlio. Non si conoscono i dettagli della gravidanza, ma Dasha è incinta e le foto del pancione non potevano mancare. Sono anche molto simpatiche e divertenti! La coppia si era sposata in gran segreto la scorsa estate e questo aveva fatto insospettire i più maligni, che avevano letto il tutto come una strategia. Semplicemente sono riusciti a organizzare un matrimonio intimo con pochi amici e parenti, ma nascondere il pancione sarebbe stato davvero difficile ed ecco quindi che hanno preferito dare la notizia in prima persona.

Stefano Sala diventa papà per la seconda volta, la prima figlia Bubi emozionata: “Non vede l’ora!”

Era stato proprio Stefano a mettere a tacere le polemiche sul matrimonio e sempre lui oggi ha annunciato, per primo, l’arrivo del primo figlio con Dasha. Con una foto in cui lui abbraccia il pancione della moglie, Stefano ha scritto: “A quanto pare tra non molto arriverà una new entry in famiglia… Non vediamo l’ora!!!”. La famiglia di allarga, perché Stefano Sala è già papà di una dolce bambina di nome Sofia che tutti conoscono come Bubi, sin dal Grande Fratello Vip 3. La prima figlia del modello, nata dalla relazione con Dayane Mello, vive con lui in pianta stabile per cui svolgerà in tutto e per tutto il ruolo di sorella maggiore. E pare non veda l’ora di farlo, come ha fatto sapere Stefano tra i commenti: “Non sta più nella pelle!! Chiede ogni 5 minuti quando quando quando”.

Dasha è incinta, Stefano di nuovo papà: la coppia più felice che mai

Anche Dasha ha postato poco dopo una foto col pancione e con Stefano, scrivendo: “Qualche novità?”, e un sorriso. La coppia è visibilmente emozionata e innamorata, al punto da mettere su famiglia insieme dopo aver superato una crisi proprio durante il Gf Vip. Stefano sembrava avere dei dubbi sulla compagna e si era avvicinato molto a Benedetta Mazza. Ma alla fine l’amore ha vinto su tutto e Stefano e Dasha oggi hanno annunciato di aspettare un figlio! Sarà maschietto o femminuccia?