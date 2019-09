Stefano Sala e Dasha sposi, lui conferma e si sfoga: “Nessuna strategia”

Stefano Sala e Dasha si sono sposati davvero, l’ex gieffino conferma il matrimonio

Da giorni sentiamo e leggiamo ovunque che Stefano Sala e Dasha si sono sposati in segreto. Non che avessimo più dubbi, visto che nelle foto hanno mostrato le fedi, ma finalmente i diretti interessati sono intervenuti sul gossip. E quindi sì, possiamo confermare che il matrimonio c’è stato, ma pare di capire sia stata una cerimonia molto intima e con solo rito civile. Stefano Sala ha deciso di parlare e confermare tutto, a modo suo anche, dopo aver letto sulla rete qualche commento negativo su queste nozze. In particolare, Stefano ha risposto alle polemiche mosse da chi sostiene sia stata una mossa dettata dal business.

Stefano Sala conferma il matrimonio con Dasha: le sue parole

Con delle stories su Instagram, Stefano ha parlato in video e ha detto di aver letto molti messaggi e commenti sul matrimonio con Dasha, molti negativi e altrettanti positivi. Poi è venuto al dunque e ha parlato del gossip sul matrimonio con Dasha: “Volevo semplicemente dire che non è una strategia di marketing, anzi. Era soltanto un modo per festeggiare un evento così bello senza rotture di scatole, in famiglia, per poi probabilmente in futuro fare qualcosa di più importante e più grande, anche in chiesa e tutto il resto”. Dunque nei piani di Stefano e Dasha c’è anche una grande festa, con amici e parenti e chissà posteranno anche foto sui social network per rendere tutti partecipi. Ad agosto, però, hanno preferito optare per una cerimonia intima e senza paparazzi.

Stefano e Dasha sposi, presto un matrimonio in grande?

Ma non è finita qui! Prima di terminare il video, Stefano ha detto: “Quindi a tutti questi haters che commentano, che fanno, che disfano…”. Dopo queste parole ha mostrato un dito, ma non quello che vi aspettereste, bensì l’anulare con la fede! Siamo tutti un po’ curiosi di vedere Stefano Sala e Dasha sposi, anche perché chi ha seguito il Grande Fratello Vip 2018 si è affezionato al modello. Non resta che sperare nella cerimonia in grande di cui lui ha parlato e che forse un domani ci sarà!