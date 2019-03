Stefano Sala cotto di Dasha: Benedetta Mazza? L’ultima foto parla chiaro

Stefano Sala innamorato di Dasha: e Benedetta Mazza? I due sempre più distanti Stefano Sala innamorato di Dasha: e Benedetta Mazza? I due sempre più distanti

È di nuovo sbocciato l’amore tra Stefano Sala e la fidanzata Dasha la quale, a seguito della partecipazione del modello all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, aveva deciso di prendersi una pausa da questa relazione. Oggi, però, la coppia appare più vicina e innamorata che mai. Sui social entrambi sono tornati a dedicarsi messaggi d’amore e attenzioni, confermando dunque di essere tornati insieme e di aver superato tutti i problemi che li avevano portati a lasciarsi. La forte complicità al Gf Vip tra Stefano Sala a Benedetta Mazza è stato uno dei motivi principali che aveva contribuito a incrinare il loro rapporto. Tutto questo, però, è ormai stato dimenticato. Sia Stefano che Benedetta, difatti, sembrerebbero aver preso strade opposte.

Stefano Sala dimentica Benedetta Mazza ma lei non rinuncia all’amore: l’ultimo messaggio dell’ex gieffina parla chiaro

Benedetta Mazza, già al Gf Vip, aveva in qualche modo previsto come sarebbero andate le cose tra lei e Stefano Sala fuori dalla Casa. La loro particolare amicizia, secondo lei, avrebbe avuto vita breve fuori dal reality, proprio perché consapevole che l’amore per Dasha avrebbe avuto la meglio su tutto. Adesso che lei e Stefano sono lontani, però, Benedetta non si abbatte. La Mazza crede ancora nell’amore, tant’è che eri sera, con un post su Instagram, lo ha pure specificato a chiare lettere. “L’ amore è così… perimetri non netti ma bagliore accecante… siamo tutti come delle farfalle attratte da questa luminosità, in un eterno pellegrinaggio all’interno di un cuore”, ha scritto Benedetta mentre, come hanno notato alcuni, Stefano Sala augurava romanticamente la buona notte a Dasha. La Mazza, poi, su Instagram stories ha scritto: “Nella vita si perdono tanti treni, ma noi aspettavamo l’aereo”.

Benedetta Mazza a Uomini e Donne? Gli ultimi aggiornamenti

Benedetta Mazza prossima tronista di Uomini e Donne? “Non mi candido al trono. L’amore arriva quando non te lo aspetti, da situazioni e persone inaspettate e nel modo più semplice possibile. Lascio sempre che la vita mi sorprenda”, aveva dichiarato a Vero in una recente intervista.