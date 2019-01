Benedetta Mazza dice no a Uomini e Donne: “Stefano Sala? Rapporto solido”

Benedetta Mazza e Stefano Sala ultime news: la modella non vuole andare a Uomini e Donne

Archiviato il Grande Fratello Vip, Benedetta Mazza resta single. Nessuna storia d’amore con Stefano Sala che, dopo la fine del reality show, ha lasciato la fidanzata ucraina Dasha. Benedetta e Stefano continuano a vedersi ma solo e soltanto in amicizia, come già accaduto prima del programma. “Io e Stefano eravamo tanto amici già prima del GF Vip. Nella Casa abbiamo rafforzato la nostra amicizia. Il nostro rapporto è solido ma resta solo un’amicizia. Sono esperienze che ti legano alle persone, ed è quello che è successo a noi”, ha detto la modella al settimanale Vero. Benedetta ha tanta voglia di innamorarsi, da tempo è single, ma non andrebbe mai a Uomini e Donne, il fortunato people show di Maria De Filippi.

Benedetta Mazza vuole innamorarsi: da tempo è single

“Uomini e Donne? Non mi candido al trono. L’amore arriva quando non te lo aspetti, da situazioni e persone inaspettate e nel modo più semplice possibile. Lascio sempre che la vita mi sorprenda”, ha spiegato la Mazza, che in passato ha amato il calciatore Osvaldo e l’attore Matteo Branciamore. “Spero di innamorarmi presto. Se dura un giorno o una vita chi lo sa, ma io sono a favore di questo sentimento!”, ha aggiunto la 29enne, che qualche anno fa si è resa protagonista di una grossa pazzia per amore. A pochi mesi dall’inizio della relazione con Osvaldo, si è trasferita in Argentina per stare più vicina allo sportivo. Ma la storia non è durata a lungo e Benedetta ha fatto ben presto ritorno in Italia.

Stefano Sala spiega perché ha lasciato Dasha

Intanto a Pomeriggio 5 Stefano Sala ha spiegato perché ha lasciato Dasha dopo il Grande Fratello Vip. “Ho deciso di riprovarci, l’ho fatta tornare dall’Ucraina e abbiamo passato le vacanze di Natale insieme. Ma non eravamo più come prima, entrambi eravamo diversi e così ci siamo lasciati”, ha dichiarato il modello nel salotto di Barbara d’Urso.