Stefano Sala, al Gf Vip la sofferenza per Dayane Mello e la figlia

Al Grande Fratello VIP Stefano Sala si confida con Giulia Salemi

Stamattina nel giardino del Grande Fratello VIP Stefano Sala si è aperto molto con Giulia Salemi. Il modello ha parlato della sofferenza per la fine della storia con Dayane Mello e anche per la figlia. Lui ha sempre sognato di construire una famiglia solida e vedere sgretolarsi il rapporto con Dayane, mamma di sua figlia, lo ha fatto soffrire molto: “All’inizio stavo male ma non perché ero innamorato di lei, ero innamorato del senso della famiglia come l’avevano avuta i miei. All’inizio è stata lei, ho capito che c’era qualcosa che non andava. Sono stato male, volevo salvare il tutto. Lei vedeva che stavo molto male e ha sfruttato questa cosa per trattarmi ancora più male, perché vedeva la mia debolezza”, queste le parole del gieffino.

Stefano e Dayane sono stati fidanzati un anno e mezzo

La figlia di Stefano Sala al momento è insieme ai nonni paterni, Dayane la raggiunge e vive nella casa di famiglia quando è libera da impegni lavorativi. Sono una grande famiglia allargata. La bimba è arrivata forse troppo presto nelle loro vite, infatti si sono subito accorti di non poter stare insieme: “L’abbiamo avuta dopo due settimane. Durante la gravidanza, durante quell’anno e mezzo che siamo stati insieme ci siamo resi conto che non siamo fatti l’uno per l’altra. Abbiamo ambizioni diverse nella vita, idee di vivere le cose in tutt’altro modo. Meglio farla finita. Ci abbiamo provato”. Eppure sembrava proprio che Stefano e Dayane avessero trovato la stabilità con l’arrivo di Sofia.

Stefano si preoccupa per sua figlia: “Non è un giocattolino”

“Volevamo due cose completamente diverse. Io vedo il futuro improntato sulla famiglia, lei invece non aveva niente chiaro”, ha spiegato ancora Stefano al Gf Vip che ha ritrovato l’amore con Dasha.Peccato che le ambizioni di Dayane, che secondo Giulia sarebbero quelle di diventare un angelo di Victoria’s Secret, potrebbero essere poco coinciliabili col fatto che ha una figlia con Stefano: “Tuttora ci prova, ma non è che son cose che tu dall’oggi al domani puoi fare con una bambina piccola. C’è bisogno di organizzazione. Lei prende tutto molto alla leggera, decisioni da un giorno all’altro. Come fai con una bambina piccola? Non è un giocattolino che metti in valigia e vai”.