Oradei a Storie Italiane: il ballerino si commuove per Veera Kinnunen

Ballando con le stelle, Stefano Oradei si commuove guardando le immagini con l’ex fidanzata Veera Kinnunen

Il gossip sembra non placarsi sulla storia (ormai finita) tra i due ballerini professionisti di Ballando con le stelle, Stefano Oradei e Veera Kinnunen. Le notizie sulla crisi tra i due sono iniziate diversi mesi fa e si erano tradotte in voci sempre più insistenti su flirt della bella Veera con l’ex calciatore Osvaldo, liti furiose in strada e tanto altro ancora. L’estate comunque ha portato un cambiamento importante nella vita di entrambi i professionisti, la Kinnunen e Osvaldo infatti hanno deciso di non nascondersi più ed hanno ufficializzato la loro relazione sui social. Fino ad ora Stefano è rimasto in silenzio, ma è nello studio di Storie Italiane che ha voluto rilasciate le sue dichiarazioni, o meglio la sua verità sull’accaduto.

Veera e Stefano: è finita dopo 11 anni insieme, qual è la verità sulla rottura?

La storia tra Veera e Stefano durava da tantissimo, ben 11 anni. Anche se Oradei aveva deciso di spegnere le polemiche festeggiando l’anniversario insieme alla sua ormai ex fidanzata, le cose poi sono cambiate clamorosamente. Il ballerino è stato ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane e per l’occasione ha deciso di raccontare tutta la verità su questa storia che ha movimentato il gossip nostrano per l’intera estate e non solo. L’intervista integrale andrà in onda martedì 10 settembre, mentre il ballerino e la conduttrice la registreranno oggi. Il motivo di questa decisione risiederebbe negli impegni di Oradei (che deve volare in Giappone) e l’organizzazione del palinsesto di Rai 1 (impegnato nella mattinata di lunedì 9 settembre con la diretta dalla Camera dei Deputati in previsione del nuovo governo, Conte bis).

Oradei in lacrime per Veera: cosa sarà davvero successo?

Un Oradei visibilmente emozionato e triste è stato ospite di Storie Italiane. Il ballerino non ha lasciato nessuna dichiarazione in merito alla vicenda di Veera e Osvaldo, ma le sue emozioni erano chiare a tutti i telespettatori. 11 insieme ad una persona sono difficili da superare, come non si può dimenticare la vita vissuta insieme. “Ho sofferto moltissimo per la fine della storia con Veera“, queste alcune parole del ballerino riprese dalla trasmissione. Ma cosa avrà di tanto importante da dire Oradei? Lo scopriremo solo durante la puntata di Storie Italiane di martedì 10 settembre.