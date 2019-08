Oradei e Veera in crisi da tempo? Spunta il nome di Gessica Notaro

Ballando con le stelle, dopo il gossip su Veera Kinnunen e Dani Osvaldo arriva lo scoop su Stefano Oradei

L’ultima edizione di Ballando con le stelle è stata piena zeppa di gossip, i protagonisti sono stati Dani Osvaldo, la sua maestra nel programma Veera Kinnunen ed infine l’altro professionista Stefano Oradei. Quest’ultimo viveva una lunga storia d’amore con la bella svedese ma a minare il loro rapporto è arrivato l’ex calciatore argentino, con il quale è scoppiata davvero la passione. Dopo tutti i gossip che hanno riguardato il triangolo, ora ne abbiamo l’ufficialità: la Kinnunen e Osvaldo stanno insieme. La foto che conferma la nascita dell’amore ha fatto il giro di Instagram, creando un vero caso sul web e smuovendo anche Milly Carlucci la quale, in una puntata dello show del sabato sera di Rai 1, aveva rimproverato il ballerino per una discussione molto accesa avvenuta nel centro di Roma e prontamente paparazzata dal settimanale Oggi. Ora, lo stesso giornale ha riportato un altro scoop e si parla di una lunga crisi nella coppia e chiama in causa anche Gessica Notaro.

Oradei e Gessica Notaro: la crisi con Veera nasce da qui?

La crisi nella coppia formata Veera Kinnunen e Stefano Oradei non è dovuta all’incontro dalla svedese con l’ex calciatore. “Si sussurra che la frattura tra i due risalga allo scorso anno quando la Kinnunen maturò il sospetto che il suo compagno la stesse tradendo con Gessica Notaro“, si legge su Oggi. Il gossip ovviamente non si ferma e dopo la notizia che riguarda proprio la neo coppia Veera-Osvaldo, ora si intensificano le voci anche sul ballerino. Allora i dubbi di Veera e la situazione che si era creata nel dietro le quinte rimasero privati. Anzi, si decise di affrontare le cose nel privato, come si suol dire: “I panni sporchi si lavano in famiglia“. Il motivo di questa decisione sarebbe stata l’intenzione di voler tutelare l’immagine della Notaro, divenuta il simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

Ballando: tutti i dettagli sul gossip su Veera Kinnunen e Dani Osvaldo

Era bastato un rumor per far accendere i riflettori sul gossip a Ballando. Nell’ultima edizione si vociferava che ci fosse una vicinanza particolare tra la Kinnunen e il suo allievo, Dani Osvaldo. Ovviamente, il gossip parlava anche dell’ira di Oradei il quale, insieme all’ormai ex da più di dieci anni, sognava con lei una famiglia. Le voci comunque sono state confermate, Veera e l’ex calciatore ora sono una coppia e si sono concessi una vacanza in Argentina dove sono state fatte le dovute presentazioni in famiglia.