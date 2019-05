Osvaldo e Veera Kinnunen troppo vicini, Oradei furioso: gossip a Ballando

Ballando con le Stelle, Dani Osvaldo e Veera Kinnunen troppo vicini: Stefano Oradei geloso

Non c’è edizione di Ballando con le Stelle senza gossip. E l’ultimo rischia di far crollare una delle coppie più solide della trasmissione, ovvero quella formata da Veera Kinnunen e Stefano Oradei. Secondo quanto riporta Dagospia la ballerina svedese sarebbe troppo vicina al suo allievo, l’ex calciatore Dani Osvaldo. L’intesa tra i due sarebbe cresciuta parecchio nelle ultime settimane tanto che avrebbe scatenato la gelosia di Oradei, quest’anno insegnante di Suor Cristina. Come si legge sul sito di Roberto D’Agostino, la produzione del programma di Rai Uno sarebbe stata in procinto di mandare Osvaldo e Veera all’estero per girare una clip promozionale ma Stefano avrebbe fatto di tutto per impedire questa sorta di spedizione.

La presunta richiesta di Stefano Oradei a Milly Carlucci

“Pare che gli autori di Ballando volessero mandare Veera e Dani all’estero per fare una clip funzionale al programma. Oradei, raccontano, si sarebbe presentato dalla Carlucci per convincerla a non far partire La fidanzata con Osvaldo, poi avrebbe minacciato di lasciare il programma e partire anche lui, a sue spese, nel caso Veera e Dani fossero stati inviati dalla produzione da qualche parte. ‘Se Veera parte parto anche io’ avrebbe detto un Oradei fuori di se ai responsabili del programma”, si legge su Dagospia. Dal canto loro Veera Kinnunen e Pablo Dani Osvaldo continuano a dichiararsi semplici amici e nulla più: cosa succederà quando questo gossip bollente si diffonderà?

La storia d’amore tra Stefano Oradei e Veera Kinnunen

Stefano Oradei e Veera Kinnunen stanno insieme da oltre dieci anni: si sono conosciuti grazie ad una gara di ballo e non si sono più lasciati. I due non hanno mai nascosto i loro progetti seri e a lungo termine come il matrimonio e un figlio. Dopo questa edizione di Ballando con le Stelle cambierà qualcosa tra Stefano e Veera?