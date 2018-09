Stefano Gabbana: abito Ferragni? Parole taglienti, reazione di Chiara

Stefano Gabbana, commento al vetriolo sull’abito da sposa di Chiara Ferragni: il web si accende contro lo stilista, poi arriva la reazione della moglie di Fedez

Tanti elogi, ma anche qualche critica. Non poteva essere altrimenti per il matrimonio italiano dell’anno, quello tra Chiara Ferragni e Fedez. A proposito di mugugni, Se ieri è stata Selvaggia Lucarelli a lanciare delle stilettate ai The Ferragnez, oggi è la volta di Stefano Gabbana. Lo stilista ha infatti scritto un commento tanto conciso quanto significativo che ha acceso molti fan di The Blonde Salad. Lei stessa ha reagito. E lo ha fatto a suo modo, ovvero con garbo ed eleganza. Ma che cosa ha affermato Gabbana per far tanto scaldare i follower della fashion blogger più famosa d’Italia? Sotto a una foto della Ferragni in abito da sposa, pubblicata della rivista Harper’s Bazaar, ha commentato con un tagliente “Cheap”. Guarda a caso lo stesso aggettivo usato poche settimane fa sempre riferendosi sempre alla bionda cremonese. Tra i due non scorre proprio buon sangue…

Gabbana, piovono critiche: lo stilista scatena i fan

Per chi ha dimestichezza con la lingua anglosassone sa bene che “Cheap” non è certo un complimento ed è traducibile con un “A buon mercato, piuttosto scadente, non proprio pregiato”. Insomma, il commento è chiaro. Così come è chiaro che a molti non è piaciuto. Tanti infatti coloro che sia in inglese sia in italiano hanno difeso la Ferragni, sostenendo che Gabbana sia stato rude, sgarbato, fuori luogo e geloso per non essere stato scelto dalla moglie di Fedez come stilista per il matrimonio. “Geloso? Ahaha, Io? Per cosa?”, la risposta alle insinuazioni da parte di Stefano. E Chiara? Come ha reagito? In modo indiretto e con classe, ovvero piazzando sotto al post di Harper’s Bazaar tre cuoricini. E scommettiamo che i commenti di Stefano li ha visti, ma con ogni probabilità ha preferito non volerli commentare.

Selvaggia Lucarelli e Giovanni Ciacci: le voci fuori dal coro sul matrimonio di Fedez e Chiara

Come prima accennato, anche Selvaggia Lucarelli ha avuto pensieri non proprio gradevoli sul matrimonio di Chiara e Federico. Così con quest’ultimo ha dato vita a un botta e risposta social, senza esclusione di colpi. Altra voce fuori dal coro è stata quella di Giovanni Ciacci, volto noto di Detto Fatto. Gio Gio ha definito le nozze senza mezzi termini, parlando di trash, sopravvalutazione e banalità.