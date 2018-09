Matrimonio Ferragnez, Giovanni Ciacci non risparmia critiche a Chiara Ferragni e Fedez: “Tutto troppo trash!”

Come ogni evento mediatico che si rispetti, il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez non è stato certo esente da critiche in queste ore. Dopo Selvaggia Lucarelli, infatti, anche Giovanni Ciacci ha detto la sua sui Ferragnez. A 361 Magazine, nello specifico, il costumista ha rivelato di non aver apprezzato molto alcune scelte degli sposi. “Il matrimonio dell’anno? Non ho visto nessuna novità” ha dichiarato Ciacci “Tutto troppo trash e visto!”. Il vestito da sposa della Ferragni? “Una copia un po’ dell’abito di Grace Kelly, un po’ di Gemma Galgani” ha risposto sempre lui interpellato sull’argomento “E poi quelle cosce di fuori? Mai vista una sposa che si presenta mezza vestita”.

Giovanni Ciacci contro i Ferragnez: “Si sopravvalutano troppo… sono provinciali e banali”

Dopo aver stroncato anche il look delle damigelle della Ferragni che, secondo il suo parere, “Sembravano uscite da ‘Suspiria’ di Dario Argento”, Giovanni Ciacci ha avuto anche da ridire sulla festa organizzata da Chiara e Fedez in occasione delle nozze. “Tutti quei fuochi d’artificio li abbiamo visti nelle migliori sagre di paese” ha affermato “Per non parlare delle bomboniere che hanno regalato agli ospiti: piatti e bicchieri con le loro facce e gli abiti dei reali inglesi…una trovata più trash non potevano averla!”. Il suo giudizio finale? “Fedez e Chiara Ferragni si sopravvalutano troppo“ ha risposto il volto noto di Detto Fatto “A mio parere sono molto provinciali e banali!”. I neo sposi replicheranno mai a queste accuse?

Selvaggia Lucarelli contro Chiara Ferragni e Fedez: il botta e risposta sui social

A non aver riservato sconti al matrimonio dei Ferragnez è stata anche Selvaggia Lucarelli. La blogger, qualche ora dopo l’evento, ha infatti pubblicato (prima sul Fatto Quotidiano e poi sul suo profilo Facebook) un articolo dove, per l’appunto, ha esposto tutte le sue perplessità sull’evento e sulla coppia. Alla Lucarelli, però, Fedez ha risposto a tono, dimostrando di non aver gradito molto l’analisi fatta sul matrimonio. Farò lo stesso con Ciacci? Staremo a vedere.