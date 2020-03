Stefano Farinetti Amici: “De Filippi?” confessione, su allievi: “Stanchi”

Finale Amici 19, il ritorno di Stefano Farinetti con un’intervista

Conclusa la sua esperienza ad Amici 2020, Stefano Farinetti si è rimboccato le maniche per scrivere nuovi pezzi da far sentire il prima possibile ai suoi fan, che non l’hanno di certo dimenticato! Non sta sprecando il tempo che la quarantena gli sta concedendo e, dopo il nuovo singolo Meglio star da soli, è pronto a realizzarne altri. Al settimanale Vero, non ha parlato solo dei suoi progetti futuri, ma anche della sua esperienza televisiva, dei concorrenti di Amici 19 (li trova piuttosto infiacchiti…) e di Maria De Filippi, che per lui e per gli altri ragazzi ha avuto sempre una parola di conforto, anche quando vedevano tutto nero.

Maria De Filippi e concorrenti? Le parole del cantante di Amici Stefano

Ieri è stato eliminato a sorpresa un concorrente di talento, che aveva tutte le carte in regola per trionfare… peccato che, nell’ultimo periodo, quasi tutti gli allievi rimasti in gara abbiano perso l’entusiasmo: “Penso che i ragazzi che sono entrati si meritassero il Serale […]. Li ho visti un po’ stanchi, ma vivere l’esperienza in casetta non è cosa semplice”, questa è stata una delle dichiarazioni rilasciata da Stefano Farinetti al settimanale Vero. Hai poi detto qualcosa sulla conduttrice: “Lei è la persona da cui si impara di più all’interno del programma. È molto umana e riesce ad aiutare con parole sincere. Quello che più mi ha colpito di lei, e che ha provato a trasmetterci, è che difende sempre e con convinzione il proprio lavoro”.

Stefano Farinetti dopo Amici, cosa sta succedendo nella sua vita?

Il cantante ha spiegato com’è nato il suo pezzo Meglio star da soli: “Si tratta di un brano che nasce per caso in un pomeriggio d’estate. Ho scritto la prima strofa di getto: ho preso la chitarra e ho composto subito la prima strofa. Poi, naturalmente, ho continuato a lavorare su questa canzone per diversi mesi finché non sono arrivato alla versione definitiva, quella che è stata pubblicata”. Un’edizione di Amici che ha permesso a ragazzi capaci di coronare una parte del loro sogno e che sta regalando tanti colpi di scena, come l’ultimo: avete visto il dispetto che ha fatto la De Filippi a Rudy?