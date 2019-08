Stefano e Marcello, il ballerino di Amici fa chiarezza: nuove parole su Belen

Stefano De Martino e Marcello Sacchetta, il gossip che ha travolto i due ballerini di Amici

Stefano De Martino e Marcello Sacchetta hanno litigato? Questa è la domanda del momento, da quando il ballerino di Amici di Maria De Filippi, o meglio colui che lo è ancora, ovvero Marcello, ha risposto alla domanda di un fan. Qualcuno infatti aveva notato che durante la vacanza a Formentera, Marcello e Giulia Pauselli non hanno incontrato e salutato Stefano e Belen, che si trovavano sulla stessa isola. È bastato poco per far scattare il gossip, quindi, e Marcello non avrebbe voluto alimentarlo. Ha deciso però di rispondere perché, evidentemente, erano tante le domande che gli arrivavano ogni giorno su Stefano. D’altronde erano spesso insieme e a più di qualcuno sarà dispiaciuto non vederli più uniti come prima. Marcello ha sì detto che si sono un po’ allontanati, ma ciò non corrisponde a un litigio, semplicemente sono i diversi impegni a far sì che non passino più tanto tempo insieme.

Marcello e Stefano, Sacchetta torna a parlare dopo il gossip su Belen

In ogni caso, le sue parole, anche sul settimanale Chi, continuano a far discutere. Per questo Marcello ha deciso di fare delle nuove stories su Instagram per chiarire la sua posizione. Ci ha tenuto a parlare nuovamente perché, ha detto, ci sono delle imprecisioni su ciò che è trapelato dall’intervista. Queste le parole di Marcello: “Quando ho risposto a quella domanda ho semplicemente detto che sono felice per lui e per la sua famiglia. Non ho parlato di litigio. Io e Stefano non abbiamo litigato”. Non c’è nessuna crisi nell’amicizia fra i due ballerini, quindi. Infatti Sacchetta ha così proseguito: “Semplicemente avendo adesso due sedi lavorative lontane, facciamo cose diverse, il rapporto tanto vicino tra me e lui che avevamo prima oggi non c’è. Ma credo che sia una cosa normale. Precisiamo che io non ho litigato con nessuno, ci mancherebbe. Tanto meno con Stefano, anzi siamo tuttora amici”.

Marcello Sacchetta fa chiarezza su Stefano e Belen: “Sono stato uno dei primi sostenitori”

I motivi per cui si sono un po’ allontanati non hanno nulla a che vedere dunque con la riappacificazione con Belen. Molti fan infatti sospettavano che Stefano si fosse allontanato dall’amico per sua moglie. Ebbene, così non è: “Per colpa di Belen? Assolutamente no, cosa c’entra. Anzi io sono stato uno dei primi sostenitori Quindi no. Non abbiamo né litigato né per colpa di Belen. Semplicemente per lavoro ci siamo un po’ allontanati. Ma non è un allontanamento voluto, è un allontanamento dovuto agli impegni di lavoro”. Con queste nuove dichiarazioni di Marcello su Stefano e Belen possiamo dichiarare chiuso il caso? Sono ancora amici, nessun litigio fra i due.