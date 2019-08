Stefano De Martino lontano dagli amici: Marcello Sacchetta svela tutto

Stefano De Martino e Marcello Sacchetta hanno litigato? Ultimi gossip

Sta facendo discutere in questi giorni l’allontanamento tra Stefano De Martino e Marcello Sacchetta. I due ballerini, amici e colleghi da anni, non si vedono più complici da tempo. Da quando Stefano è tornato tra le braccia di Belen Rodriguez non girano altro che foto e video dei due, ritratti in vacanza o in semplici momenti di quotidianità con il piccolo Santiago. Cosa è successo tra De Martino e Marcello, che insieme hanno condiviso l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi? Nei giorni scorsi il fidanzato di Giulia Pauselli ha chiarito su Instagram che non c’è stato alcun litigio ma ora è tornato a parlare della questione in un’intervista concessa al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 28 agosto.

Marcello Sacchetta intervista Chi: le parole su Stefano De Martino

“Io voglio bene a Stefano. Gli sono stato vicino nei suoi momenti no. Ammetto che non lo sento da parecchio tempo e che mi dispiace: però lo capisco, ha ritrovato la sua famiglia, il suo centro. Va bene così, lo dico senza polemiche”, ha dichiarato Marcello Sacchetta alla rivista diretta da Alfonso Signorini. Quindi il giovane e De Martino non hanno più rapporti da qualche mese: amicizia in stand by? A quanto pare sì ma, come sottolineato da Sacchetta, il bene continua ad esserci e non è di certo sparito da un giorno all’altro. Al momento il marito di Belen Rodriguez non ha proferito parola sulla faccenda: lo farà a breve?

Stefano De Martino e Marcello Sacchetta conduttori in tv

In attesa di nuovi sviluppi, Marcello Sacchetta e Stefano De Martino continuano il loro percorso di conduttori televisivi. Il primo tornerà a breve alla conduzione del daytime di Amici mentre il secondo si sta facendo sempre più spazio in Rai. Dopo il successo di Made in Sud, ha presentato La notte della taranta con Belen e presto sarà al timone del Festival di Castrocaro e di Stasera tutto è possibile.