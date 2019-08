Stefano De Martino e Marcello hanno litigato? “Sparito per Belen”, Sacchetta risponde

Stefano De Martino e Marcello Sacchetta, cosa succede fra i due Amici? Il gossip

Stefano De Martino e Marcello Sacchetta sono diventati molto molto amici negli anni trascorsi insieme nel talent show di Maria De Filippi. Stefano e Marcello hanno condiviso non solo i momenti in sala prove, perché erano entrambi nel corpo di ballo dei professionisti, ma sono stati anche conduttori del daytime in onda su Real Time. Stefano ha lasciato il timone della striscia quotidiana quando ha partecipato come inviato all’Isola dei famosi, e al suo posto è arrivato Paolo Ciavarro. Poi Stefano è passato alla conduzione in Rai, a Made in Sud, ma soprattutto c’è stata una svolta anche nella sua vita sentimentale, visto che è tornato insieme a Belen Rodriguez. Un ritorno di fiamma che è costata l’amicizia con Marcello? I fan più attenti non hanno potuto fare a meno di notare che Marcello e Stefano si sono un po’ allontanati.

Stefano De Martino sotto accusa: si è allontanato da Marcello da quando sta con Belen?

Non possiamo sapere se in privato in realtà si sentono e si scambiano messaggi, telefonate e quant’altro, fatto sta che in pubblico i rapporti si sono raffreddati. Marcello Sacchetta e Stefano De Martino erano soliti apparire insieme su Instagram, realizzando anche dei video molto divertenti. Oggi tutto tace. Un’occasione per rivedersi, però, pare ci sia stata, a Formentera. I due ballerini pare si siano trovati sull’isola nello stesso periodo, ma non c’è stato nessun incontro. Sarebbe stata l’occasione perfetta, invece non si sono visti. Ebbene, qualcuno ha chiesto a Marcello, tramite le domande su Instagram, se si sono allontanati da quando Stefano è tornato insieme a Belen. “Perché quando siete stati a Formentera non avete visto Stefano? Sparito da quando sta con Belen?”, questa la domanda che gli è stata rivolta. La risposta di Marcello è stata, a dire la verità, un po’ enigmatica.

Marcello Sacchetta e Stefano De Martino hanno litigato? Il ballerino risponde

Prima di rispondere, Marcello ha fatto una premessa: “Chi mi conosce sa che a me non piace fare gossip. Pubblico questa domanda perché mi è stata fatta un milione di volte”. Ha deciso di chiarire la situazione, ma ci sarà riuscito? Non proprio, ecco le sue parole: “Rispondo semplicemente dicendo che sono tanto tanto felice per lui e per la sua famiglia”. Le ipotesi sono due: ha scelto di non rispondere apertamente in base alla premessa fatta poco prima, e cioè il non voler alimentare il gossip; oppure potrebbe aver confermato un leggero inclinamento del rapporto, visto che si è limitato a dire di essere contento per lui. Se non ci fosse nessun problema, perché non dire apertamente che tutto va bene? I dubbi, insomma, rimangono.