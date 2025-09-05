Stefano e Belen ancora vicini, Caroline reagisce: la presunta e forte pretesa

Stefano De Martino e Belen Rodriguez continuano a essere i nomi di punta delle notizie di cronaca rosa in Italia. Il gossip ruota, inevitabilmente, intorno a loro, tra indiscrezioni contrastanti. Fino a qualche giorno fa si parlava addirittura di un riavvicinamento, mentre nelle scorse ore le notizie li vedevano in rapporti tesi. Ed ecco che ora spunta un’indiscrezione che fa entrare in scena Carolina Tronelli, la nuova fiamma del conduttore di Affari Tuoi.

Mentre Stefano è finito ultimamente al centro dell’attenzione con il drammatico caso legato ai video intimi fatti girare sul web, Belen proprio ieri è stata ripresa come grande sostenitrice di Olly al suo concerto (dove ha fatto il ritorno in scena Angelina Mango). I due pare abbiano ormai delle vite totalmente separate, probabilmente unite solo dal fatto che sono genitori di Santiago. Ma il gossip non si frena e nei giorni scorsi si parlava di un riavvicinamento.

Sembra che queste notizie abbiano fatto storcere il naso a Carolina. Amedeo Venza, in queste ore, ha condiviso uno scoop legato alla nuova coppia italiana. Pare che Carolina non approvi per nulla il fatto che De Martino sia ancora in contatto con la Rodriguez. Ecco cosa scrive l’esperto di gossip su Instagram:

“Dopo le ultime notizie riguardo la ormai ex coppia più amata dal pubblico, fonti vicinissime al conduttore di Affari tuoi fanno sapere che la sua attuale frequentazione non gradirebbe che Stefano abbia contatti con Belen. Vorrebbe ADDIRITTURA fargli cambiare numero di telefono”

Il fatto che Carolina sarebbe infastidita dal rapporto che ci sarebbe tra Stefano e Belen fa pensare che tra loro non ci siano contatti solo come genitori di Santiago. Chiaramente, in quanto al momento questa resta solo un’indiscrezione, non è possibile fare altre supposizioni. Nel frattempo, Alberto Dandolo sul settimanale Oggi ha fatto sapere che il conduttore di Rai 1 sarebbe furioso con Belen.

Il motivo? La Rodriguez, ultimamente, è finita al centro di notizie che hanno fatto particolarmente discutere. La prima tra tutte è quella legata alla lite tra Belen e il benzinaio. Poi è uscita fuori la polemica che riguarda la sua guida, a detta di molti spericolata, su un moto d’acqua. Molti utenti sui social network hanno avuto da ridire sul comportamento tenuto da Belen di recente e sembra che questo non faccia piacere a Stefano, visto che è la madre di suo figlio. Non resta che attendere per scoprire se usciranno ulteriori notizie riguardo a questi due protagonisti del gossip italiano.