De Martino, svelati i dettagli sui video diffusi: i colpevoli “hanno le ore contate”

Continua a far parlare il caso legato ai video diffusi di Stefano De Martino e della fidanzata Caroline Tronelli. A parlare ci pensa Angelo Pisani, l’avvocato del conduttore di Affari tuoi, tramite una nuova intervista per Novella 2000. Il legale fa notare che quanto accaduto alla coppia è diventato un caso nazionale perché Stefano è un personaggio noto, ma in realtà si tratta di un problema che riguarda tante vittime di hacker che violano la privacy.

E mentre il nome di Belen Rodriguez continua a essere accostato a quello di De Martino con nuovi gossip, vengono così svelati nuovi dettagli sul caso. Tutto è iniziato il 9 agosto scorso, quando “alcuni utenti del web hanno segnalato che girava in Rete un video privato intimo in compagnia della fidanzata Caroline Tronelli“. Il conduttore di punta della Rai ha deciso subito di fare denuncia e di far iniziare le indagini per punire questi hacker. Così, Stefano ha scoperto che i video intimi che lo ritraggono insieme a Carolina si trovavano in rete.

Ma come sono riusciti gli hacker a ottenere questi filmati?

“Sono riusciti a introdursi illegalmente e telematicamente nel sistema di videosorveglianza della casa di Caroline Tronelli, guardando tramite le telecamere e impossessandosi di immagini private, per poi diffonderle in Rete”

L’avvocato Pisani spiega che ora il compito della Polizia postale è quello di seguire “le impronte telematiche dei ladri di privacy” e di rintracciate il computer da cui è partito tutto. Seguendo questa linea, i colpevoli avrebbero “le ore contate”. Di sicuro, sarà più complicato se questi criminali informatici dovessero aver eseguito il tutto all’estero. L’azione legale, però, non è diretta a colpire solo i colpevoli del crimini, ma anche chi ha gestito e diffuso sul web il tutto.

Come già rivelato di recente, gli eventuali risarcimenti ottenuti da De Martino saranno devoluti in beneficienza “a favore di tutele per bambini e per iniziative contro il cyberbullismo”. “Il sacrificio delle vittime di turno”, in questo caso di Stefano e Carolina, dovrà segnare un nuovo inizio per combattere e contrastare questi crimini che riguardano il mondo del web. L’avvocato Pisani si dice pronto a tutto e a dire basta, una volta per tutte, a “questi crimini digitali”. Non resta che attendere per scoprire come si evolverà il caso, mentre De Martino è pronto a tornare in TV con la nuova edizione di Affari tuoi – precisamente il 2 settembre 2025 – che dovrà contrastare Gerry Scotti e la sua Ruota della fortuna.