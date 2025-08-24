Stefano De Martino “cerca Belen, Tronelli reagisce male”: emergono gli altarini

Retroscena scottanti su Stefano De Martino e Belen Rodriguez. A rivelarli è l’esperto di gossip Alessandro Rosica che ha sostenuto, dopo le voci circolate nelle scorse ore sui due ex coniugi, che sarebbe vero che la modella argentina penserebbe ancora al conduttore, ma sarebbe pur vero che anche il timoniere di Affari Tuoi continuerebbe a cercare l’ex moglie. Rosica ha anche affermato che l’attuale compagna di De Martino, vale a dire Caroline Tronelli, se la sarebbe addirittura presa con Belen. Naturalmente trattasi di indiscrezioni da prendere con le pinze e in attesa di prove che le confermino.

Inoltre Rosica è intervenuto sulla recentissima voce che ha ipotizzato che Caroline Tronelli sia incinta. L’esperto di gossip ha smentito tale indiscrezione, raccontando di aver saputo da una fonte molto vicina alla coppia che questa ‘consumerebbe’ i rapporti sempre in modo protetto e che non ci sarebbe alcuna gravidanza in corso.

Per chi non lo sapesse, Alessandro Rosica è colui che per primo sostenne che De Martino, durante il matrimonio, tradiva la Rodriguez. Inizialmente Belen si scagliò contro il gossipparo considerando falso ciò che esternava. Poi, però, scoprì che davvero il marito aveva vissuto delle scappatelle clandestine. Rimane storica l’intervista fatta dalla showgirl a Domenica In in cui raccontò in mondovisione dei tradimenti dell’ex marito. Via Instagram, Belen fece anche pace con Rosica, ringraziandolo pubblicamente per averla messa al corrente di alcune faccende e scusandosi per non aver creduto alle sue indiscrezioni.

Riassumendo, secondo Rosica sia Belen sia De Martino continuerebbero a provare un’attrazione reciproca. Ciò, però, non vuol dire che abbiano rapporti sentimentali o che si profili un ritorno di fiamma all’orizzonte. In questo momento Stefano sta anche attraversando un periodo complesso. Alcuni suoi video intimi in compagnia di Caroline Tronelli sono stati diffusi illegalmente in rete. La polizia postale sta indagando sull’accaduto per risalire a chi c’è dietro al reato.

Per quel che riguarda Belen, pare sia già giunto su un binario morto il legame con l’avvocato Nicolò De Tomassi. La conduttrice e il legale sono stati paparazzati al mare in Sardegna nei giorni scorsi, intenti a baciarsi ardentemente. Il flirt non avrebbe avuto un roseo sviluppo e sarebbe rapidamente finito in un vicolo cieco. Altrimenti detto, Belen oggi si considera single.