“Belen innamorata”, le rivelazioni clamorose dell’amica su De Martino

Belen Rodriguez di nuovo al centro del gossip del Bel Paese. La conduttrice argentina sta trascorrendo assieme ai figli le vacanze agostane in Sardegna. Qualche giorno fa è stata paparazzata in dolce compagnia. Chi Magazine l’ha fotografata mentre baciava ardentemente in mare Nicolò De Tomassi. Pare però che con l’avvocato ci sia stato solamente un flirt fugace e nulla più. La frequentazione sarebbe già terminata. A non cessare sarebbe invece il forte sentimento che Belen proverebbe nei confronti di Stefano De Martino. Questo almeno è ciò che avrebbe rivelato clamorosamente un’amica della 40enne sudamericana.

Le confessioni dell’amica di Belen Rodriguez: cosa ha spifferato su Stefano De Martino

A riferire la chicca di gossip è Ivan Rota. Il giornalista, su Dagospia, ha scritto di aver saputo da una persona vicina a Belen che quest’ultima sarebbe ancora innamorata dell’ex marito. Tale sentimento non più corrisposto sarebbe all’origine di alcune irrequietezze della Rodriguez. Nei giorni scorsi la showgirl è stata chiacchierata per un paio di sfoghi. In Sardegna ha litigato con un benzinaio a una stazione di servizio. Il video della vicenda è diventato virale sui social, attirando sull’argentina non poche critiche. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha inoltre sostenuto che Belen abbia avuto anche un battibecco con delle persone in un ristorante di Porto Cervo.

“Vi possiamo rivelare – scrive Ivan Rota su Dagospia – che Belen ripensa al suo ex. Una sua cara amica ci dice che le intemperanze di Belen Rodriguez sarebbero dovute ad un solo motivo: la showgirl argentina sarebbe ancora innamorata del suo ex marito Stefano De Martino. Nicolò De Tomassi, nuovo “fidanzato” di Belen, è in vacanza a Cortina, senza di lei. È stato solo un flirt per far ingelosire De Martino?”

Il conduttore di Affari Tuoi, invece, non penserebbe più all’ex moglie. Attualmente fa coppia con la giovane Caroline Tronelli. Tra l’altro i due piccioncini stanno attraversando un periodo non semplice. Degli hacker hanno rubato dei loro video intimi e li hanno diffusi in rete. Sulla vicenda stanno lavorando gli inquirenti le cui indagini puntano a stanare gli autori del reato.

Nel frattempo De Martino si prepara per la nuova stagione televisiva che lo vedrà di nuovo protagonista sulle reti della tv pubblica. Sarà infatti al timone del quiz show dei pacchi e di Stasera tutto e è possibile. Si mormora inoltre che nel 2027 gli sarà affidata la conduzione e la direzione artistica del Festival di Sanremo.