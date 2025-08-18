Belen, altra lite pubblica: patatine lanciate contro dei ragazzi al ristorante

Pare che Belen Rodriguez sia stata protagonista di una nuova lite in pubblico in Sardegna dopo quella divenuta virale pochi giorni fa con un benzinaio. Per quella faccenda si è beccata una raffica di critiche sui social visto che dalle immagini è trapelata della supponenza da parte sua. Lei si è giustificata sbrigativamente affermando che in realtà si doveva conoscere l’intera faccenda. Non ha però aggiunto altri dettagli. E adesso che cosa sarebbe accaduto? Il giornalista Gabriele Parpiglia, nella sua newsletters, ha scritto che la showgirl argentina ha battibeccato con dei ragazzi in un locale di Porto Cervo. Ai giovanotti avrebbe addirittura lanciato delle patatine.

Belen Rodriguez, di nuovo nervi tesi a Porto Cervo

“Rissa in Sardegna: filmano Belen che balla e lei lancia le patatine”. Così titola Gabriele Parpiglia, spiegando di aver saputo che l’ex moglie di Stefano De Martino, mentre si trovava nel ristorante Casa Fiori Chiari di Porto Cervo, è andata su tutte le furie, scagliandosi contro dei giovanotti romani. E, da quanto emerso, la sua ira non sarebbe stata del tutto ingiustificata. A farla montare su tutte le furie il fatto che mentre stava ballando su un tavolo del locale, i ragazzi capitolini in questione avrebbero cominciato a filmarla con i cellulari.

Belen sarebbe stata infastidita a tal punto che avrebbe “iniziato a lanciare contro i ‘guardoni social’ le patatine rimaste sui piatti”, riferisce Parpiglia. La situazione sarebbe tornata tranquilla poco dopo. Insomma, non proprio una rissa quanto piuttosto un attimo di tensione che si è risolto senza eclatanti sviluppi.

Belen, già finita la frequentazione con l’avvocato?

Il giornalista ha inoltre sostenuto che quando si sono verificati i fatti, la Rodriguez non era in dolce compagnia di Nicolò De Tomassi, l’avvocato con il quale è stata paparazzata in atteggiamenti ultra intimi nei giorni scorsi. I due sono stati sorpresi dai paparazzi di Chi Magazine a scambiarsi abbracci e baci infuocati sulla bocca mentre erano in mare.

Pare, però, che l’assenza dell’avvocato al suo fianco durante la lite a Casa Fiori Chiari non sia stata una coincidenza. Parpiglia ha infatti sussurrato che il flirt con l’uomo sarebbe già giunto ai titoli di coda, con Belen che attualmente si professerebbe single e libera.